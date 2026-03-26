Kommen die Dürener Teams vor Ostern wieder in die Spur?

Auf Wiedergutmachung aus: Die Spieler von Lendersdorf und Langerwehe. – Foto: Manfred Heyne

Auf dem Papier hat Alemannia Lendersdorf das schwerste Brett zu bohren. Der Tabellenfünfte empfängt den zweitplatzierten Hilal-Maroc Bergheim. Über die Quotientenregelung hat man als Zweiter gute Chancen in die Landesliga aufzusteigen.

Spieltag 21 in der Fußball-Bezirksliga 3 steht für die Kreisdürener Teams unter dem Motto „Wiedergutmachung“. Alle fünf Vertreter performten vergangene Woche unter ihren Ansprüchen und mussten Niederlagen einstecken.

Vom Mittelrheinligisten Sportfreunde Düren stoßen Tobias Frohn, Domnik Klepgen und Luca Bergstreiser hinzu. In der Gegenwart liegt aber die volle Konzentration auf Bergheim. In der Hinrunde gab es nach einem perfekten Saisonstart dort die erste Saisonniederlage. Gelingt die Revanche?

Lendersdorf beschäftigt sich als Fünfter mit diesem Thema aber nicht. Die Alemannia bastelt dafür schon kräftig am neuen Kader. In der vergangenen Woche wurden die ersten Neuzugänge für den Sommer bekannt. Von Ligakonkurrent Birkesdorf kommt Keeper Max Rogge.

Zwei Pleiten in Folge musste der SC Kreuzau einstecken. Bei 30 Punkten auf der Habenseite ist das zunächst einmal nicht so schlimm. Die Art und Weise der Niederlagen fuchsen aber Coach Olaf Ramm: „Die 30 Punkte können trügerisch sein. Wir müssen uns wieder scharf stellen.“

Mit der Auswärtspartie beim SV Lövenich/Widdersdorf wartet ein harter Brocken. Der kommende Gegner hat aktuell die beste Formkurve und in 2026 noch keinen Zähler abgegeben. Als Dritter pirschen sie sich immer weiter nach oben; dem Aufsteiger ist der Durchmarsch in die Landesliga zuzutrauen.

In der Landesliga sollte die SG Türkischer SV Düren in der kommenden Spielzeit nach Lage der Dinge auch spielen. Der Spitzenreiter erlaubte sich am vergangenen Spieltag ein weniger gutes Spiel und verlor zum zweiten Mal in dieser Spielzeit. Das Punktepolster beträgt aber immer noch zwölf Zähler. An diesem Sonntag geht es gegen Rot-Weiß Ahrem.

Eine Reaktion seiner Elf auf dem Platz erhofft sich auch Tim Krumpen, Coach des TuS Langerwehe. Nach dem nichtansehnlichen Spiel gegen Weiden soll ein anderes Gesicht bei Rhenania Bessenich gezeigt werden. Im Duell Elfter gegen Zehnter brauchen beide noch ein paar Pünktchen, um in der Tabelle nicht mehr nach unten blicken zu müssen. Langerwehe könnte mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte klettern.

Im Duell zweier Teams aus dieser Tabellenregion treffen Viktoria Birkesdorf und der Horremer SV aufeinander. Zwischen dem Siebten und dem Achten liegt aktuell nur ein Zähler, die Form in der Rückrunde ist aber deutlich unterschiedlich. Auch wenn es gegen Ahrem nicht lief, ist die Viktoria eher auf dem Weg, sich im oberen Mittelfeld der Tabelle festzusetzen. Horrem hingegen steht in der Rückrundentabelle ganz unten.

Die Spiele am Wochenende: Frechen 20 II - Elsdorf (So., 13 Uhr) Türk. SV Düren - Ahrem, Sindorf - Erftstadt-Lechenich (beide So., 15 Uhr), Lendersdorf - HM Bergheim, Birkesdorf - Horrem (beide So. 15.15 Uhr), Weiden - Erft, Bessenich - Langerwehe (beide So., 15.30 Uhr), Lövenich/Widdersdorf - Kreuzau (So., 16 Uhr)

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