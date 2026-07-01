"Komme nicht für paar Minuten": U19-Knipser will beim KFC durchstarten

Das ist Dian Bilali. – Foto: KFC

Der KFC Uerdingen hat den nächsten Transfer für die neue Saison bekanntgegeben: Mit Dian Bilali kommt ein junger Stürmer vom TSV Meerbusch zurück. Der 17-Jährige will direkt angreifen und strotzt vor Selbstvertrauen - nach einer beeindruckenden Saison in der U19-Niederrheinliga ist das auch kein Wunder.

Bilali will viel spielen

Mit 22 Toren in 24 Einsätzen wurde Dian Bilali Torschützenkönig in der A-Junioren-Niederrheinliga. „Ich möchte mit der Mannschaft aufsteigen“, sagt er bei seiner Vorstellung und schiebt hinterher: „Ich komme nicht nur für ein paar Minuten hierhin, sondern möchte viel spielen.“ Erst am Dienstag hat der KFC Uerdingen den Oberliga-Torjäger Wladimir Wagner vorgestellt, der für Uerdingen auf die Regionalliga und den DFB-Pokal verzichtet. Entsprechend muss sich Bilali, der 2023/24 in der B-Jugend des KFC auflief, behaupten und beweisen.

„Dian ist ein spannender Spieler, der noch junger Jahrgang ist, er könnte also noch ein Jahr U19 spielen. Er erhält allerdings einen festen Kaderplatz bei uns, denn wir trauen ihm den direkten Sprung absolut zu. Wenn er auch nur ansatzweise auf solch eine Quote wie im Juniorenbereich kommt, können wir uns sehr glücklich schätzen. Aber auch bei ihm ist erst einmal Geduld gefragt, wobei ich mir sicher bin, dass wir ihn sehr gut weiterentwickeln können“, erklärt KFC-Trainer Julian Stöhr.