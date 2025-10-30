"Komme gut damit klar": Beine nimmt Abstand nach Aus in Biemenhorst

Der SV Biemenhorst, Vorletzter in der Oberliga, hat die Konsequenzen aus seiner Talfahrt der vergangenen Wochen gezogen. Der Verein hat sich von Trainer Daniel Beine getrennt, der Viktoria Goch in der vergangenen Saison in die Landesliga geführt hat.
Am Montag wurde dem 38-jährigen Xantener die Entscheidung mitgeteilt. Die Mannschaft wurde am Dienstagabend beim Training darüber informiert, dass der Klub sich nach sechs Niederlagen in Folge von Daniel Beine trennen würde, der im Sommer die Nachfolge von Erfolgscoach Javier Garcia Dinis angetreten hatte.
Einen Nachfolger hat der SV Biemenhorst schnell gefunden. Der Halderner Jürgen Stratmann, der mit BW Dingden in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Oberliga geschafft hat, übernimmt. Er ist indes nur eine Übergangslösung. Stratmann hilft lediglich bis zur Winterpause aus.
„Ich habe vom 1. Januar bis zum 30. Juni viele private Termine und würde deshalb wenigstens fünf Wochen fehlen. Das geht in der Oberliga nicht. Aber für den Rest des Jahres springe ich gerne ein“, sagt Stratmann, der von 2017 bis 2022 schon einmal Coach in Biemenhorst war. Er erwartet mit dem Team am kommenden Sonntag, 2. November, 15.15 Uhr, den Tabellenzweiten SpVg Schonnebeck. Dann steht am Freitag, 7. November, 19.30 Uhr, auf dem Bresserberg das Kellerduell beim Schlusslicht 1. FC Kleve an.
„So eine Entlassung gehört nun einmal dazu, wenn man als Trainer arbeitet. Ich komme damit ganz gut klar“, sagt Daniel Beine, der in Biemenhorst einen schweren Job angetreten hatte. Denn der Oberligist hatte nicht nur den bei der Mannschaft sehr geschätzten Trainer Javier Garcia Dinis verloren, sondern auch einige Spieler.
„Es war deshalb klar, dass es für den SV Biemenhorst nur um den Klassenerhalt gehen würde“, sagte Daniel Beine. Wie der Trainer wechselte Mittelfeldakteur Giuseppe Geukes vom Landesliga-Aufsteiger Viktoria Goch zum SV Biemenhorst, bei dem auch zwei Spieler des 1. FC Kleve im Sommer angeheuert haben: Nathnael Scheffler und Johnny Lu.
Der Start in die Saison war noch vielversprechend. Der SV Biemenhorst gewann seine ersten beiden Spiele beim SC St. Tönis (4:3) und gegen den FC Büderich. Sieg Nummer drei gab es am fünften Spieltag beim 2:0 beim VfB Homberg. Es folgten sechs Niederlagen mit 4:26-Toren und dem 0:3 im Prestige- und Kellerduell gegen den Nachbarn und Aufsteiger BW Dingden am vergangenen Spieltag. Zwei Tage später wurde Beine, der zuletzt einige Spieler ersetzen musste, mitgeteilt, dass man nicht mehr mit ihm an der Linie plant.
Der Coach will nun eine Auszeit vom Job an der Linie nehmen. „Ich möchte natürlich irgendwann wieder als Trainer arbeiten. Doch jetzt mache ich erst einmal eine Pause und freue mich darüber, mehr Zeit für die Familie zu haben“, sagt Daniel Beine, der neun Jahre zuvor schon einmal als Trainer entlassen worden war. In der Winterpause der Saison 2016/17 hatte sich der damalige Oberligist SV Hönnepel-Niedermörmter vom Xantener getrenn