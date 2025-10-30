"Komme gut damit klar": Beine nimmt Abstand nach Aus in Biemenhorst

Der Start in die Saison war noch vielversprechend. Der SV Biemenhorst gewann seine ersten beiden Spiele beim SC St. Tönis (4:3) und gegen den FC Büderich. Sieg Nummer drei gab es am fünften Spieltag beim 2:0 beim VfB Homberg. Es folgten sechs Niederlagen mit 4:26-Toren und dem 0:3 im Prestige- und Kellerduell gegen den Nachbarn und Aufsteiger BW Dingden am vergangenen Spieltag. Zwei Tage später wurde Beine, der zuletzt einige Spieler ersetzen musste, mitgeteilt, dass man nicht mehr mit ihm an der Linie plant.

Der Coach will nun eine Auszeit vom Job an der Linie nehmen. „Ich möchte natürlich irgendwann wieder als Trainer arbeiten. Doch jetzt mache ich erst einmal eine Pause und freue mich darüber, mehr Zeit für die Familie zu haben“, sagt Daniel Beine, der neun Jahre zuvor schon einmal als Trainer entlassen worden war. In der Winterpause der Saison 2016/17 hatte sich der damalige Oberligist SV Hönnepel-Niedermörmter vom Xantener getrenn