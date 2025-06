Kommando zurück: Gericht stoppt KFC-Mitgliederversammlung

Vorstand zweifelt Rechtmäßigkeit der Mitgliederversammlung an

"Am 1. Juni 2025 hatten wir Euch zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am 16. Juni 2025 eingeladen. Der Vorstand hat beim Landgericht am gestrigen Tage per Eilantrag erwirkt, dass die Versammlung nicht stattfinden darf. Daher haben wir die Einladung auch unverzüglich von der Homepage entfernen lassen", heißt es in einem vom Verwaltungs- und Ehrenrat signierten Schreiben.