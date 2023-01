KOMM MIT vergibt Jugendförderpreis an den VfR 08 Oberhausen „Dank der unerwarteten Unterstützung konnten wir auch dem letzten Spieler aus dem Team die Teilnahme an der Fahrt gewährleisten.“ Patrick Theißen, Trainer der U15-Junioren des VfR 08 Oberhausen.

Teamgeist und Vereinsattraktivität stärken, das gelingt meistens durch Vereinsfahrten. Jedes Jahr vergibt KOMM MIT den Jugendförderpreis und unterstützt somit die Finanzierung an einem internationalen Jugendfußballturnier. Das Preisgeld i. H. v. 1.111,- Euro für den 1. Platz geht dieses Jahr an den VfR 08 Oberhausen. Der Verein aus dem Fußballverband Niederrhein nimmt mit den U15-Junioren an Ostern an der 33. Trofeo Mediterráneo von KOMM MIT teil und freut sich auf die internationale Turnierreise nach Spanien.