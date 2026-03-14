»Komisches Spiel«: Schwarzhofen gewinnt Landkreisderby Bezirksliga Süd, der Samstag: Götz-Mannen machen es in Schwarzenfeld unnötig spannend von Florian Würthele · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Schwarzhofen ging als verdienter Derbysieger hervor. – Foto: Redaktion Schwandorf

Sieben Tore und zwei gelbrote Karten: Die gut 200 Schaulustigen beim Schwandorfer Landkreisderby in der Bezirksliga Süd brauchten ihr Kommen nicht bereuen. Als verdienter Sieger ging der angereiste SV Schwarzhofen vom Feld. Die Blauweißen behaupteten sich am Samstag mit 4:3 (3:0) beim 1. FC Schwarzenfeld, der wichtiges Punktegut im Abstiegskampf verpasst.



Zur Spielmitte dürfte wohl kaum noch jemand an ein Schwarzenfelder Comeback geglaubt haben. Durch Tore von Bastian Graf (12.), Stefan Voith (21.) und Andreas Schächerer (43.) zogen dominante Gäste bis zur Pause auf 3:0 davon. Etwas Spannung kehrte zurück, als Florian Schlagenhaufer per Kopf (51.) für die Heimelf auf 1:3 verkürzte. Mit dem vierten SVS-Tor (Voith/72.) schien der Drops endgültig gelutscht. Ein Kopfball-Eigentor durch Lukas Weiß zum 2:4 (78.) machte die Sache nochmal heiß. Weit in der Nachspielzeit kam Schwarzenfeld durch einen verwandelten Handelfmeter sogar nochmal auf ein Tor heran. Der Treffer sollte jedoch zu spät kommen für die Meßmann-Mannschaft.



„Das war ein komisches Spiel. Im ersten Durchgang lieferten wir eine absolut überlegene Spielführung und eine gute Spielweise ab. Wir hatten alles im Griff und haben zur Pause verdientermaßen mit 3:0 geführt, hätten auch 4:0 oder 5:0 führen können. In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner stark gemacht mit gefühlt drei Eigentoren. Mit zwei gelbroten Karten gab es auch viel Einfluss vom Schiedsrichter in der zweiten Halbzeit. Hintenraus wurde es ein bisschen spannend, was von der Spielweise her überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich froh, das Derby gewonnen zu haben. Nächste Woche werden wir daran anknüpfen“, so der Kommentar von Schwarzhofens Trainer Adi Götz zum Spiel. Nächstes Wochenende empfängt Götz' Truppe den TV Parsberg, während Schwarzenfeld beim FC Pielenhofen-Adlersberg gastiert.