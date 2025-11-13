"Komfortzone eingebüßt" ‒ FCD-U23 will gegen Bullach aus der Krise

Für die U23 des FC Deisenhofen geht es im heutigen Heimspiel gegen den TSV Geiselbullach-Neu-Esting (Anstoß 19.30 Uhr) auch darum, wie gemütlich sie überwintern kann. „Wir haben ein bisschen was von unser Komfortzone nach zehn Spieltagen eingebüßt“, weiß Trainer Andreas Budell. Mit sechs Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage stieg die Blauhemden-Reserve in die Bezirksligasaison ein, mischte bis Ende September an der Spitze mit. Seither gab es sechs Niederlagen und nur einen Sieg, als Neunter hat das Budell-Team aber immer noch acht Zähler Vorsprung auf den Gefahrenbereich. „Wir haben 24 Punkte, stehen ähnlich da wie im Vorjahr. Und wir können unsere Bilanz noch verbessern“, blickt der Coach insgesamt aber gelassen auf die Tabelle.

Allerdings betrachtet Budell die letzte Partie des Jahres gegen den Vorletzten keineswegs als Selbstläufer: „Geiselbullach ist eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf, auch wenn ihre 13 Punkte für sie sicher nicht zufriedenstellend sind.“ Tatsächlich lieferte der Neuling zuletzt im Derby dem Zweiten SC Olching einen starken Kampf, war in Unterzahl dem Ausgleich nahe, ehe der Favorit in der Schlussminute den 3:1-Endstand markierte. Davor holten die Geiselbullacher drei Remis. „Sie haben eine starke Offensive. Auch im Hinspiel haben sie gezeigt, wie torgefährlich sie sind“, erinnert sich Budell. Zwar gewann seine Mannschaft damals 5:2, doch nach einer 3:0-Führung wurde es mit dem zwischenzeitlichen 3:2 noch einmal eng. „Sie haben damals 15, 20 Minuten lang gedrückt und uns Probleme bereitet. Wir müssen wachsam sein“, so der FCD-Coach.