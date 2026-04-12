KOL:Sieg der Moral für die SG Laufenselden Kreisoberligist liegt beim in Unterzahl spielenden FC Kiedrich in der Nachspielzeit mit 3:4 zurück, um am Ende noch zu gewinnen +++ TV Idstein bleibt am Topduo dran von Martin Gebhard · Heute, 22:01 Uhr · 0 Leser

Sieg der Moral für die SG Laufenselden in Kiedrich. – Foto: Corinna Beck (Archiv)

RHEINGAU-TAUNUS. Die beiden führenden Teams in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus ließen nichts anbrennen. Spitzenreiter SV Walsdorf gewann ebenso souverän mit 3:0-Toren gegen TuS Beuerbach wie die SG Orlen beim TGSV Holzhausen. Nichts für schwache Nerven war das Duell beim FC Kiedrich, der in Unterzahl in der Nachspielzeit 4:3 führte, aber schließlich gegen die SG Laufenselden noch mit 4:5 den Kürzeren zog. Jetzt abonnieren: Unser Whatsapp-Kanal "FuPa Wiesbaden"

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:30 Uhr TGSV Holzhausen Holzhausen SG Orlen Orlen 0 3 Abpfiff Vor nahezu 200 Zuschauern lieferten sich beide Mannschaften in der ersten Halbzeit eine anspruchsvolle Partie mit guten Torchancen. Aber Tore blieben in diesem Spielabschnitt Mangelware. „In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Dominanz entwickelt und sind vor allem geduldig geblieben“, waren das für Robin Menger und sein Trainerteam von der SG Orlen die für den Dreier ausschlaggebenden Faktoren. Beide Keeper, sowohl Jan Proff (Holzhausen) als auch Janis Jung (Orlen) hätten sich mehrmals auszeichnen können, beobachtete Menger. Und vor allem: „Es war ein gutes Spiel gegen einen starken Gegner.“ In die Torschützenliste trugen sich Jan Löber, Gianluca de Rinaldis und Finn Ott ein. Zwei Mal fungierte Lukas Felke als Vorlagengeber.

„Wir hätten das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden können“,sagte der zum Saisonende scheidende Wörsdorfer Trainer Schahin Samadi. Aber er war froh, dass die Seinen nach über 30-minütiger Unterzahl (Gelb-Rot: Paulo Gombert) wenigstens noch ein Remis retteten. Und: „Wir sind seit Oktober ungeschlagen“, hielt er dem Team, aktuell auf Rang vier gelistet, ebenfalls zugute. Torschützen: Davide Frusteri, Christian Haddo/Quentin Waldhauser, Kayra Güler. SV Walsdorf dreht nach der Pause auf

In der ersten Halbzeit bot der Tabellenfünfte dem Spitzenreiter ein Duell auf Augenhöhe. „Da hatten die Gäste eine starke Leitung geboten“, anerkannte der Walsdorfer Spielertrainer Sven Ott neidlos an. „Aber in der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Spielanteile und uns auch die besseren Chancen herausgespielt“, freute sich der Coach schließlich über Treffer von Mustafa Mert Aslan, der nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung getroffen hatte, Mario de Oliveira Neto und Serhii Lobov nach feinem Assist von Leonard Hartmann.

Es dauerte bis kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, ehe die Gäste im wichtigen Duell zweier Kellerkinder so richtig auf Betriebstemperatur kamen. Julius Schneider, ein direkt verwandelter Freistoß von Dominik Altenhofen und ein verwandelter Foulelfmeter von Luca Schiffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit ließen keinen Zweifel am Sieger. In der ersten Hälfte hatte Fabian Jud per Kopf nach Assist von Altenhofen die Gäste in Führung gebracht, ehe Bastian Guckes egalisieren konnte. „Es war nach der Pause eine sehr gute, erwachsene Leistung von uns“, lobte SG-Trainer Nico Moser.

„Es war ein Spiel auf ein Tor“, ließ Christian Freyer, Trainer der Mannschaft vom Hexenturm, keinen Zweifel am verdienten Sieger. Da sah er gerne darüber hinweg, dass sein dreifacher Torschütze Luis Cortijo-Lange mit einem Foulelfmeter an SG-Keeper Nico Wagner gescheitert war. Weitere Tore für die Idsteiner schossen: Sebastian Berberich (2), Mats Neuhaus. Für die Gäste war Florian Kempf zum 6:1-Anschluss erfolgreich.

„Die erste Halbzeit verlief noch ausgeglichen“, beobachtete der Winkeler Trainer Simon Monreal. „Aber nach dem 0:1 (Foulelfmeter von Christopher Jan Piltz in der 53. Minute, Anm. d. Red.) hatte uns dann die Kraft gefehlt“, bedauerte der Coach nach dem Rheingauer Duell. Vor allem, da seiner Mannschaft nach Gelb-Roter Karte für Yannik Palinkas die nötige Kraft gefehlt habe. Für die Gäste trafen weiterhin Kamil Robert Grudzinski und Jose Roberto Rivera Cruces.