Neukirchens Coach Franz Koller möchte mit seiner Truppe beim SV Fortuna Regensburg nicht leer ausgehen. – Foto: Robert Geisler

Koller vor Fortuna-Gastspiel: »Müssen an unser Maximum kommen« Der neunmal in Folge ungeschlagene SV Neukirchen beim Heiligen Blut tritt zum Top-Spiel beim amtierenden Vizemeister Fortuna Regensburg an

Vierter gegen Dritter. Das Top-Spiel der Landesliga Mitte steigt am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) zwischen dem SV Fortuna Regensburg und dem SV Neukirchen beim Heiligen Blut. Die Gäste reisen mit einer stolzen Serie von neu ungeschlagenen Partien am Stück in die Bezirkshauptstadt und wollen ihren Lauf auch beim amtierenden Vizemeister fortsetzen.

Die Hausherren, die als absoluter Topfavorit gestartet sind, scheinen ihr Zwischentief überwunden zu haben und konnten zuletzt dreimal in Folge gewinnen. "Bei Fortuna ist es zwischendurch nicht ganz rund gelaufen, mittlerweile ist die Mannschaft aber wieder in die Spur. Für mich ist der Gegner das Nonplusultra der Liga und es wäre sicherlich keine Überraschung, wenn die Elf von Helmut Zeiml in der Endabrechnung ganz weiten oben steht. Die Saison ist noch lang und die Qualität der Fortuna beeindruckend“, schwärmt Neukirchens Coach Franz Koller von den Fähigkeiten von Bockes, Zöllner und Kameraden. Der Rankamer zeigt sich aber durchaus auch angriffslustig: "Wir sind gut drauf und die Stimmung ist hervorragend. Im Training wurde top gearbeitet und wir haben schon den Ehrgeiz, dass wir am Sonntag nicht leer ausgehen. Es ist klar, dass wir dafür an unser Maximum kommen müssen, aber ich traue das den Jungs zu.“ Beim 3:1-Heimerfolg gegen den ASV Burglengenfeld zog sich Vize-Kapitän Marcel Steinbauer einen Muskelfaserriss zu. Auch Defensvimann Krystof Lizalek muss passen. Ansonsten sind mit Ausnahme von Langzeitausfall Johannes Conrady alle Akteure fit. Auch der zuletzt fehlende Youngster Andreas Kussinger ist wieder dabei.









"Bisher haben wir gegen die Top-Gegner wenig Punkte geholt, deshalb stehen wir zurecht nicht ganz vorne. Wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir auch gegen die stärkeren Teams der Liga Siege einfahren“, lautet die unmissverständliche Parole von Fortunas Co-Spielertrainer Arber Morina. Vor den Rosenkranzlern hat der Routinier Respekt, dennoch ist die Marschroute klar: "Neukirchen hat eine top besetzte Mannschaft, die nicht umsonst so eine gute Rolle spielt. Wir spielen aber daheim, sind der Favorit und wollen drei Punkte holen.“ Personell gibt es fast überhaupt keine Schwierigkeiten, denn mit Ausnahme des langzeitverletzten Thomas Schmidbauer sind alle Mann an Bord.