Auch wenn Jan Hosek in dieser Szene gegen Gästetormann Christoph Obermüller zu spät kommt – der SV Neukirchen hat einen erfolgreichen Freitagabend hinter sich. – Foto: Simon Tschannerl

Koller-Elf liefert tolle Heimdarbietung ab Der Landesliga-Freitag: Neukirchen rehabilitiert sich gegen Hauzenberg erfolgreich +++ Lam müht sich zu Nullnummer in Deggendorf

Im engen Rennen um die vorderen Plätze der Landesliga Mitte hat der SV Neukirchen b.Hl. Blut am Freitagabend vorgelegt. Mit 3:0 schickte er das zuletzt so auftrumpfenden Hauzenberg wieder auf die Heimreise. Eine Stunde zuvor kam die SpVgg Lam auf dem Deggendorfer Trainingsplatz gegen den Aufsteiger nicht über ein torloses Remis hinaus.

Torlose Punkteteilung der beiden Tabellennachbarn. Und das Ergebnis ist weder Fisch noch Fleisch für die SpVgg Lam. Es entwickelte sich ein zwar umkämpfte Partie, in der Torchancen jedoch die Ausnahme bildeten. In der ersten halben Stunde wussten die Gäste etwas besser zu gefallen – ohne daraus Profit für sich schlagen zu können. Fortan kamen die Deggendorfer besser ins Spiel und waren präsenter im Angriffsdrittel. Durchgang zwei ging an und für sich schneller vonstatten, allerdings blieben nennenswerte Torchancen hüben wie drüben rar gesät. Für Lam scheiterte Simon Loderbauer vor der Pause mit seinem abgefälschten Schuss am Tormann Lukas Groll, für Deggendorf Torjäger Roman Artemuk freistehend aus 14 Metern an Grolls Gegenüber Max Weber. Insgesamt ging das Remis in Ordnung. Liganeuling Deggendorf bleibt Zehnter, Lam Elfter.





Erfolgreiche Rehabilitation des SV Neukirchen b.Hl. Blut auf die jüngste Niederlage in Regensburg – und nebenbei springt er zumindest über Nacht Tabellenplatz zwei. Die Koller-Elf lieferte eine tolle Vorstellung ab gegen zuletzt so starke Hauzenberger, die laut ihrem Spielertrainer Alexander Geiger einen „gebrauchten Tag“ erwischten. Jan Kolerus (11./Fehler im Hauzenberger Aufbauspiel) und Adrian Hoti (40./direktes Freistoßtor) trafen für körperlich gut gefallene Neukirchner. Als der Gast aufmachte, erzielte die Heimelf mit der letzten Aktion der Partie gar noch das 3:0 durch Jan Dvorak. Ein rundrum gelungener Flutlicht-Abend für die „Rosenkranzler“.