Kollektives Zittern im Tabellenkeller – und Daumendrücken für Viersen

Auch der SV Schelsen muss um den Klassenerhalt bangen – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Drei Spieltage bleiben bis zum Saisonende. Eine Entscheidung ist vor zwei Wochen gefallen: Der Rheydter SV steht vorzeitig als Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga fest. Hinter dem Team von Arian Gerguri liegt eine überragende Saison: Die Mannschaft stellt mit Abstand die beste Offensive und Defensive und hat bislang lediglich zwei Niederlagen kassiert. Unten in der Tabelle ist dagegen noch vieles offen – unter anderem auch die Frage, wie viele Teams absteigen. Hier gibt es die Übersicht zu den Auf- und Abstiegsregeln in der Kreisliga A.