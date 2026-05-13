Kollektives Zittern im Tabellenkeller – und Daumendrücken für Viersen

Drei Spieltage bleiben bis zum Saisonende. Eine Entscheidung ist vor zwei Wochen gefallen: Der Rheydter SV steht vorzeitig als Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga fest. Hinter dem Team von Arian Gerguri liegt eine überragende Saison: Die Mannschaft stellt mit Abstand die beste Offensive und Defensive und hat bislang lediglich zwei Niederlagen kassiert. Unten in der Tabelle ist dagegen noch vieles offen – unter anderem auch die Frage, wie viele Teams absteigen. Hier gibt es die Übersicht zu den Auf- und Abstiegsregeln in der Kreisliga A.
Der Rheydter SV ist in diesem Jahr der einzige Aufsteiger aus der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen. Von der Regelung des „vermehrten Aufstiegs“ profitiert der Kreis in dieser Spielzeit nicht – anders als in der Vorsaison. Damals gelang Türkiyemspor dank ausreichend vieler Absteiger aus höheren Ligen auch als Vizemeister der Sprung in die Bezirksliga.
In einem Fünf-Jahres-Plan des Fußballverbands Niederrhein werden rotierend jedes Jahr andere Kreise von dieser Regelung begünstigt. Die Kreise Mönchengladbach-Viersen und Kempen-Krefeld zählen in dieser Saison nicht dazu. Platz zwei sieht am Ende zwar gut in der Vereinschronik aus – für den Aufstieg reicht er aber nicht.
Als Absteiger aus der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen in die Kreisliga B sind im Normalfall drei Teams vorgesehen. Allerdings kann diese Zahl – abhängig von der Anzahl der Absteiger aus der Bezirksliga – auf bis zu fünf Teams anwachsen.
Der Zahlenspiegel sieht wie folgt aus:
Mit dem SV Lürrip II und dem 1. FC Viersen II meldeten sich zwei Mannschaften noch vor Saisonstart ab. Das bedeutet: Zwei Abstiegsplätze sind bereits fix vergeben.
Allerdings stand mit der ersten Mannschaft des SV Lürrip bereits frühzeitig ein Bezirksliga-Absteiger aus dem Kreis fest, da der Verein sein Team während der Saison zurückgezogen hat. Seit dem vergangenen Wochenende stehen der 1. FC Mönchengladbach und Türkiyemspor als weitere Absteiger aus Gladbach fest. Der 1. FC Viersen belegt aktuell Relegationsplatz 14 und könnte damit ebenfalls noch absteigen. Es kann also das Szenario eintreten, dass am Ende insgesamt bis zu fünf Teams aus der A-Liga absteigen.
Dass es vier Absteiger aus der Kreisliga A geben wird, steht aber schon jetzt fest. Die Red Stars haben mit aktuell zwölf Punkten die schlechteste Ausgangslage und müssen alle drei verbleibenden Spiele zwingend gewinnen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Davor liegen TuS Liedberg (17 Punkte), Blau-Weiß Wickrathhahn (18) und SV Schelsen mit 23 Zählern. Im schlechtesten Fall – bei fünf Absteigern – würde sich nur ein Team aus diesem Quartett retten.
Schelsen stehen an den letzten beiden Spieltagen noch zwei direkte Duelle gegen Wickrathhahn und die Red Stars bevor. Die Mannschaft von Maximilian Linke hat den Klassenerhalt damit in der eigenen Hand. Liedberg wird hoffen, die in der Rückrunde noch punktlose Bilanz am kommenden Wochenende gegen die Red Stars zu beenden – ansonsten dürften die Hoffnungen auf den Klassenverbleib deutlich schwinden.
Da bereits feststeht, dass mehr als ein Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis kommt, steigen nur die beiden Meister der beiden Kreisliga-B-Staffeln auf. Nur bei genau einem Bezirksliga-Absteiger tritt der Fall ein, dass die beiden Zweitplatzierten der Kreisliga B einen dritten Aufsteiger in die Kreisliga A ermitteln dürfen. Aktuell haben in den beiden Gruppen die dritte Mannschaft von Victoria Mennrath und der SC Viersen-Rahser als Spitzenreiter die besten Chancen auf den Aufstieg.