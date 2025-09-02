„Kollektives Versagen“ beim TSV Meerbusch

Die Gäste hatten zwar zunächst viel Ballbesitz, doch mit zunehmender Spielzeit übernahm Frintrop aus einer kompakten Defensive heraus das Kommando. In der 34. Minute nutzten die Gastgeber ihre erste Chance zur Führung: Tim Bönisch setzte sich über links durch und legte in die Mitte, wo Timo Dapprich zum 1:0 einschob. Nur sechs Minuten später fiel das 2:0 fast in identischer Manier. Diesmal bereitete Elias Brechmann vor, erneut stand Dapprich goldrichtig. „Beim ersten Gegentor verlieren wir den Ball und traben nur zurück. Beim zweiten reagieren wir ebenso viel zu langsam“, monierte Winkens.

Sein Team fand kaum Mittel, sich selbst klare Torchancen zu erspielen. Ein früher Abschluss von Reo Kamiyama und eine Halbchance durch Pablo Ramm blieben in der ersten Hälfte die einzigen nennenswerten Aktionen. Im zweiten Durchgang präsentierte sich der TSV behäbig, ideenlos und kam lediglich zu einem Pfostentreffer durch Daniel Aserov (73.).

Kurz zuvor hatte Frintrop bereits für klare Verhältnisse gesorgt: Dominik Stukator traf nach einem kapitalen Fehlpass der Meerbuscher zum 3:0-Endstand. „Seit ich hier im Sommer Trainer bin, habe ich uns noch nicht so schwach gesehen. Das war ein kollektives Versagen. Wir haben gefühlt 70 Prozent Ballbesitz gehabt und nichts damit anfangen können. Alles war viel zu langsam – sowohl im Kopf als auch die Beine“, sagte Winkens.

Diese Spiele gab es außerdem

In der Bezirksliga fuhr der OSV Meerbusch seinen zweiten Sieg in Serie ein. Bei Union Nettetal setzte er sich durch einen Doppelpack von Marc Rommel (13./70.) mit 2:0 durch. In der Parallelgruppe wartet der TSV Meerbusch II nach einer 0:2-Heimschlappe gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd weiter auf seinen ersten Punktgewinn. A-Kreisligist SSV Strümp trennte sich 3:3 vom VfB Uerdingen. Dabei gaben die Rot-Weißen eine frühe 0:2-Führung aus der Hand, Hamza Incirci (79.) rettete ihnen zumindest einen Zähler.

Die OSV-Damen kamen zum Bezirksliga-Auftakt zu einem 1:1 gegen den BV Wevelinghoven. Hannah Ungewitter erzielte in der 73. Minute den Ausgleich. In der Kreisliga A endete das erste Ligaspiel der Frauen des FC Büderich 02 mit einem spektakulären 5:5 beim FC Tannenhof. Nach einer wahren Achterbahnfahrt sicherte Bianca Küvens den Gästen mit ihrem Tor in der 89. Minute den Teilerfolg.