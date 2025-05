Kollektives Aufatmen: Hankofen zittert sich zum ersten Sieg 2025

Puh, das war ein hartes Stück Arbeit, nach mehr als 90 Minuten herrschte aber kollektives Aufatmen in Hankofen: Da ist er, der erste Sieg 2025! Die SpVgg kämpfte und zitterte sich am Freitagabend vor 625 Zuschauern zu einem so wichtigen 1:0-Erfolg gegen den TSV Aubstadt.

Hankofen musste sich in der Vergangenheit oft den Vorwurf gefallen lassen, mit seinen Chancen zu inkonsequent umzugehen. Dieses Mal waren die "Dorfbuam" aber effizient und nutzten eine ihre wenigen Chancen im ersten Abschnitt. In der zwölften Minute servierte Samuel Pex nach einer Ecke gekonnt nach innen, wo Tonbias Lermer zur Stelle war und zum 1:0 einköpfte (12.). Recht viel mehr passiert vor der Pause auch nicht.Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Hausherren mit Herz und Leidenschaft, Aubstadt fand kaum Mittel. Die größte Chance zum Ausgleich vergab Timo Pitter schon in der 79. Minute, als er halbrechts durch war, aber die Kugel neben den kurzen Pfosten setzte. Dann war zittern angesagt aus Hankofener Sicht. Natürlich sprang das Kopfkino an, der "Manchester Moment", als die SpVgg zuletzt zuhause gegen Vilzing in der Nachspielzeit noch eine 2:1-Führung aus der Hand gab und 2:3 verlor, war noch zu präsent in der Erinnerung. Doch die "Dorfbuam" brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

Hankofens Spielertrainer Tobias Beck war nach Abpfiff erleichtert: "Wir haben uns heute durch enorm viel Leidenschaft und Einsatz den Sieg verdient. Es war sicher nicht das Spiel der großen Chancen. Bis auf zwei Chancen der Aubstädter im zweiten Durchgang, haben wir so gut wie alles wegverteidigt. Wir haben uns heute endlich mal belohnen können für die Leistungen der vergangenen Wochen."