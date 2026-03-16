"Kollektive Topleistung" - Vorwärts Nordhorn schlägt Oldenburg mit 5:1

Die Gäste aus Oldenburg erwischten zunächst den besseren Start. Marcel Rassmann brachte den VfL in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Nordhorn-Trainer Viktor Maier erklärte nach der Partie: „Oldenburg hat wie erwartet direkt mit hohem Tempo begonnen, uns damit sofort gefordert und eine unsortierte Situation von uns mit einem Umschaltmoment zum 0:1 ausgenutzt.“

Maier zeigte sich besonders zufrieden mit der Reaktion seiner Mannschaft nach dem frühen Gegentor. „Meine Jungs haben die Ruhe bewahrt und die richtige Reaktion mit den drei Toren vor der Halbzeit gezeigt.“

Die Gastgeber reagierten jedoch schnell auf den Rückstand. Christopher Hölscher glich zunächst in der 25. Minute aus und drehte die Partie nur eine Minute später mit seinem zweiten Treffer zum 2:1 (26.). Kurz vor der Pause erhöhte Tom Hopp auf 3:1 (44.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Nordhorn offensiv aktiv. Levin Heidrich baute die Führung in der 54. Minute auf 4:1 aus, ehe Tom Hopp mit seinem zweiten Treffer in der 65. Minute den 5:1-Endstand herstellte. Die Hausherren bleiben auch im achten Spiel in Serie unbesiegt und gewannen nach dem Hinspiel auch das Rückspiel. Tabellarisch springt Nordhorn auf Platz zwei und nutzte die Patzer von Papenburg und GW Mühlen gnadenlos aus.

Dabei wollte Nordhorn laut Maier nicht in den Verwaltungsmodus wechseln. „Wir wollten nicht verwalten in der zweiten Halbzeit, sondern weiter zielstrebig bleiben und am Ende ist das Ergebnis auch verdient.“ so der Coach zum klaren Heimsieg

Der Trainer zog nach dem Spiel ein klares Fazit: „In Summe ist es eine kollektive Topleistung.“ Nach dem 2:2 in der Vorwoche gegen Dinklage also eine absolute Steigerung der Leistung und man ist zurück auf Kurs.