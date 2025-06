Kollektive Eskalation beim SV Ohlstadt: „Wir wussten, dass wir mehr Dampf haben“

Am Boschet haben am Samstagabend die Korken geknallt und es wurde wild gefeiert. Der Aufstieg in die Bezirksliga versetzt das ganze Dorf in Ekstase.

Die Emotionen waren kaum zu greifen. Eine Träne hier, ein kühles Bier auf das verschwitzte Haupt da. Betraf die beiden Trainer des SVO, Rudi Schedler und Anton Geiger. Sie sind die Hauptverantwortlichen einer geschichtsträchtigen Saison. In die der SVO mit dem Ziel ging, nichts mit der stattlichen Abstiegszone gemein zu haben. Die Spieler ließen sich derweil zu einer faszinierenden Eigendynamik hinreißen. Eigentlich reichten die Kräfte nicht mehr für eine ausufernde Zeremonie, galt ebenso für die Stimmen einiger Kicker. Aber das blendet man in solch einem Moment aus.

München – Samstag, 17.46 Uhr: Der sportliche Wahnsinn hat tatsächlich ein Ende gefunden. Gleichzeitig zündet die Vorstufe zur kollektiven Eskalation an der Partymeile Boschet. Jonas „Johnny“ Marggraf und Maximilian Schwinghammer schießen den SV Ohlstadt zum 2:0-Sieg nach Verlängerung über die SG Tüßling-Teising . Nach 17 Jahren in der Kreisliga kehrt der Club aus dem rund 3.500 Einwohner zählenden Dorf zurück auf die überregionale Fußballbühne namens Bezirksliga Süd.

Einmal mehr trotzte der SVO den nicht enden wollenden Widrigkeiten. Nach dem ersten Zweikampf der Partie war nicht klar, ob Korbinian Vogt weiterspielen kann. Konnte der 18-Jährige und riss ein imposantes Laufpensum ab. Kurz vor der Pause erwischte es Michael Guglhör mit Schmerzen im Unterschenkel, die ein Weiterspielen unmöglich machten. Christoph Wäckerle ersetze ihn mit einer beeindruckenden Leistung, die nach Wiederanpfiff beinahe im Führungstreffer gegipfelt hätte.

Simon Nutzinger, in der Rückrunde lediglich mit geringer Einsatzzeit in den finalen Momenten der Spiele gesegnet, kämpfte sich über 120 Minuten durch. Torschütze Marggraf musste mit Krämpfen raus, obgleich er seinem 1:0 gerne noch einen Treffer hätte folgen lassen wollen. Als aber Julian Albrecht als souveräner Leiter einer fairen, gleichwohl intensiven und elektrisierenden Begegnung ein letztes Mal in seine Pfeife blies, waren Leid, Pein und Schmerz auf einen Schlag vergessen.

„Wir wussten, dass wir mehr Dampf haben.“

Rudi Schedler

Der SVO firmiert fortan als Bezirksligist. Mit dem Faustpfand einer willensstarken und unbeugsamen Einheit. „Du hast es dir in den vier Spielen komplett verdient“, betont Co-Trainer Schedler, der von der Familie das Einverständnis für eine weitere Spielzeit an der Seitenlinie erhielt. „Wir haben alle dran geglaubt und genauso ist es gekommen.“ Tüßling war fraglos der stärkste Widersacher im Saisonendspurt. An die Ohlstädter Resilienz vermochte die Elf von Andreas Giglberger aber nicht heranzukommen. „Wir wussten, dass wir mehr Dampf haben.“

Schedler sah seine Elf nach dem 1:0 „komplett unter Feuer“. Schwinghammer per Kopf, Marggraf, wenn er den Ball besser angenommen hätte, und diverse andere Szenen mit Erfolgspotenzial verpufften in der regulären Spielzeit gegen einen Herausforderer, der ab Minute 50 klinisch tot wirkte. Die SG gewann kaum mehr Zweikämpfe, schlug die Bälle nur noch raus.

Überragender Zach leitet Wende ein – Maxi Schwinghammer versetzt ganz Ohlstadt in Ekstase

Die Hinspielergebnis (0:1) egalisierte der SVO mit seiner stärksten Waffe. Klaus Zach, herausragender Protagonist der Relegation, schickte einen Eckball auf Jonas Thümmler, dessen Ablage donnerte Marggraf vom Elfmeterpunkt unter die Latte. Sukzessive nahm die Ekstase Gestalt an. Aber die notorische Drama-Queen SVO brauchte natürlich die Verlängerung. Mit einer weiteren Anekdote.

Kevin Lahmeyer, eigentlich bis zur kommenden Saison im Krankenstand, kam am Donnerstag wie selbstverständlich ins Training. Mit gravierenden Folgen: Beim alternativlosen Kurzeinsatz bekam Lahmeyer den Ball von Bernhard Kurz in die Tiefe. Vor dem Tüßlinger Kasten legte der 23-Jährige quer, Jakob Steffl verpasste, nicht aber Schwinghammer. Der schob ein und versetzte ein ganzes Dorf in Verzückung. Nicht nur Bürgermeister Christian Scheuerer riss die Arme hoch. Knappe zehn Minuten später tat es der gesamte Boschet.