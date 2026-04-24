Kollbach will Tabellenführer ASV Dachau II weiter jagen!

Der 22. Spieltag der A-Klasse München startet bereits am Freitagabend, wenn der SV Riedmoos II den TSV Altomünster empfängt. Nach der knappen 3:4-Niederlage bei Lerchenauer See wollen die Hausherren dringend Punkte im Abstiegskampf sammeln, während Altomünster nach dem 4:4-Spektakel gegen ASV Dachau II den Anschluss an die Topplätze wahren möchte.

Am Samstag geht es weiter mit TSV 1865 Dachau III gegen TSV Allach München II. Beide Teams konnten am letzten Spieltag Siege feiern – Dachau III muss jedoch nach dem 0:3 gegen Vierkirchen eine Reaktion zeigen. Allach II reist mit Rückenwind nach dem 2:0-Heimsieg gegen Karlsfeld an.

Wer stoppt Kollbachs Torhunger?

Am Sonntag erwarten die Zuschauer gleich vier spannende Duelle. TSV Arnbach II, das zuletzt beim 0:8 in Kollbach unterging, trifft auf TSV Eintracht Karlsfeld III. Die Gäste wollen nach der Niederlage in Allach zurück in die Spur finden, während Arnbach dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt.

Parallel dazu gastiert der bärenstarke 1.FC Kollbach bei SpVgg Hebertshausen. Nach dem Kantersieg am vergangenen Sonntag wollen die Kollbacher ihre beeindruckende Serie fortsetzen – und zugleich den Druck auf Spitzenreiter ASV Dachau II hochhalten.

Abstiegskampf trifft auf Offensivpower!

Spannend wird es auch bei SC Inhauser Moos II gegen SC Lerchenauer See. Während die Gastgeber weiterhin auf dem letzten Platz stehen und dringend einen Befreiungsschlag brauchen, reist Lerchenauer See nach dem 4:3-Heimsieg voller Selbstvertrauen an.

Den Abschluss bildet das Duell SC Vierkirchen gegen SpVgg Kammerberg II. Vierkirchen ist nach dem klaren 3:0 bei Dachau III weiter oben dran und will den Druck auf die Aufstiegsplätze aufrechterhalten. Kammerberg II hingegen braucht jeden Zähler, um sich von den Abstiegsrängen zu lösen.

Alles ist angerichtet für ein spannendes Wochenende, das sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf entscheidende Weichen stellen könnte.