Kollbach ist Meister! 2:2 gegen Vierkirchen reicht von Nico Bauer · Heute, 16:07 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Kollbach ist Meister. – Foto: HAB

Lange sah es in der Fußball A-Klasse München 1 danach aus, als würde der ASV Dachau II vorneweg marschieren. Vierkirchen spekulierte darauf, als Dritter noch den 1. FC Kollbach einzuholen. Am vorletzten Spieltag duellierten sich Kollbach und Vierkirchen mit einem großen Finale.

Durch einen Elfmeter in letzter Minute gelang den Kollbachern das 2:2 – damit sind sie Meister und Direktaufsteiger in die Kreisklasse. Vierkirchen hat nach dem Remis mit einem Punkt Vorsprung auf den ASV Dachau II die Aufstiegsreleg㈠ation vor Augen. 1. FC Kollbach – SC Vierkirchen 2:2: Robert Friedrich! Der Trainer und Topscorer des 1. FC Kollbach wurde mit seinem verwandelten Elfmeter endgültig zur Vereinsikone. Dieses 2:2 war sein 36. (!) Saisontor und damit auch das Tor zur Kreisklasse. Das Foul an David Peschke war unstrittig. Zuvor hätten es sich die Kollbacher leichter machen können, weil sie durch den Treffer von David Peschke (6.) schnell führten und dann fast noch das 2:0 nachlegten. Dann wurde Vierkirchen stärker und drehte die Partie durch Michael Schwindl (48.) und Roman Schütz (52.). Nach dem Doppelschlag lebte der Meistertraum in Vierkirchen wieder. Dann gab es Gelbrot für Kollbach (Walther, 75.), und Vierkirchen verlor in Überzahl überraschend den Faden. Die Gastgeber bekamen die zweite Luft und dann eben noch den Elfmeter zur Meisterschaft: Friedrich, die 36.!

ASV Dachau II – SV Hebertshausen 2:1: Der Tabellendritte wahrte die Chancen auf die Relegationsteilnahme mit nun noch einem Punkt Rückstand auf Vierkirchen. Hebertshausen stand defensiv kompakt und machte dem ASV das Leben schwer. Die Dachauer hatten dennoch genügend Torabschlüsse und hätten den Sieg auch früher eintüten können. Nach dem 0:1 von Kilian Kellerer (61.) drehten Michael Pech (64.) und Luis Jendrzej (82.) für den ASV die Partie. Trainer Patrick Belitz rechnet nicht mehr damit, dass sich Vierkirchen die Aufstiegsrelegation noch nehmen lässt. SC Inhauser Moos II – TSV Eintracht Karlsfeld III 3:1: Für den Tabellenletzten bringt der zweite Saisonsieg nichts. Mit sechs Punkten Rückstand auf Kammerberg und dem Nachteil im direkten Vergleich ist der Abstieg des SCI fix. Karlsfeld ging in der 9. Minute durch Julian Barth in Führung, für Inhauser Moos trafen anschließend Yannik Schmid, Siddik Chazli und Tobias Fischhaber.