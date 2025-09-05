Kollbach-Derby in Malgersdorf Verlinkte Inhalte präsentiert von KK Pfarrkirchen Malgersdorf Haberskirch.

Nach dem Derby, ist vor dem Derby.

Am kommenden Sonntag fährt man zum SG-Partner der Jugend nach Malgersdorf.

Die Malgen sind mau in die Saison gestartet. Nach dem letztjährigen 2 Tabellenplatz und dem unveränderten Personal ging man wieder als Mitfavorit in die Runde. Als einziger Sieg steht ein 5 - 0 zum Auftakt gegen Amsham. Somit hat man 5 Punkte auf der Habenseite und steht somit bereits etwas unter Druck. Die Elf von Jan-Tino Bittner wird sicherlich bestrebt sein, die 3 Punkte in Malgersdorf zu lassen und sich somit etwas Luft nach unten zu verschaffen.

Die Riemer/Schlappinger Elf konnte nach der Schlappe in Triftern gegen Altenkirchen Wiedergutmachung betreiben. Alles war möglich in diesem Spiel und so war das Unentschieden letztlich doch gerecht. Nun wartet mit Malgersdorf das nächste Derby und auch hier will sich die Eberl Elf wieder von seiner Schokoladenseite zeigen. Es sollten alle Mann an Bord sein und somit sollte es möglich sein, gegen den Partner aus Malgersdorf etwas zählbares mitzunehmen. Konzentrierte Defensive und effiziente Offensive sind der Schlüssel zum Erfolg.

Die Zweite Mannschaft konnte gegen Altenkirchen endlich überzeugen und gewann somit verdient mit 3 - 1. Auch hier wartet mit Malgersdorf ein ähnlicher Kaliber und auch hier ist es das Ziel, den Platz nicht als Verlierer zu verlassen. Bei einer ähnlichen Leistung wie gegen die Croana durchaus möglich.

Die Zweite Mannschaft startet um 15 Uhr und die Erste Mannschaft beginnt um 17 Uhr. Beide Vereine hoffen auf den Support der Fans und auf ein faires und verletzungsfreies Derby.