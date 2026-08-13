Kollbach-Derby am Sonntag in Haberskirchen

Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives und umkämpftes Duell freuen.

Am kommenden Sonntag steht in Haberskirchen ein echtes Highlight auf dem Programm: Die heimische SpVgg Haberskirchen empfängt den SV Malgersdorf zum mit Spannung erwarteten Kollbach-Derby.

Zum Saisonauftakt gelang ein Sieg gegen Geratskirchen, anschließend trennte sich der SV sowohl von Taubenbach als auch von Schönau jeweils unentschieden.

Der Gast aus Malgersdorf belegt mit fünf Punkten aktuell den siebten Tabellenplatz und ist ebenso wie die SpVgg noch ungeschlagen.

Die Tordifferenz von 3:2 unterstreicht die defensive Stabilität der Mannschaft. Mit Lukas Obermüller verfügt der SV zudem über einen der stärksten Torhüter der Liga.

In der Offensive fehlt bislang noch etwas die Durchschlagskraft. Die drei erzielten Treffer verteilen sich auf drei verschiedene Torschützen.

Dennoch wird die Mannschaft von Trainer Jan-Tino Bittner alles daransetzen, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Schließlich zählt der SV Malgersdorf zweifellos zu den Teams mit Ambitionen auf einen Spitzenplatz und möchte früh in der Saison den Kontakt zur Tabellenspitze nicht verlieren.

Die SpVgg Haberskirchen befindet sich dagegen aktuell auf einer Erfolgswelle. Drei Spiele, drei Siege lautet die beeindruckende Bilanz zum Saisonstart.

Beim Auswärtssieg in Taubenbach geriet eine komfortable 3:0-Führung nach gerade einmal 20 Minuten noch einmal ins Wanken, da die Mannschaft erneut

Gegentreffer nach Standardsituationen hinnehmen musste. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass das Team inzwischen über großes Selbstvertrauen verfügt und sich von

Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lässt. Zudem greifen die Abläufe im neuen System von Trainer Jan Bühler immer besser.

Mit dem SV Malgersdorf wartet nun vermutlich die bislang schwierigste Aufgabe der Saison.

Mit neun Punkten im Rücken kann die SpVgg jedoch selbstbewusst in die Partie gehen und befreit aufspielen.

Auch die Zweite Mannschaft steht vor einer großen Herausforderung. Im Derby wartet mit dem aktuellen Tabellenführer ein echter Prüfstein.

Es wird spannend zu sehen sein, wie sich das Team gegen einen so starken Gegner behaupten kann. Die Leistungen der vergangenen Wochen geben jedoch Anlass zur Zuversicht,

denn diese waren durchweg gut bis sehr gut. Entsprechend kann auch die Reserve mit breiter Brust in die Begegnung gehen.

Die SpVgg Haberskirchen freut sich auf zahlreiche Zuschauer sowie auf ein spannendes, rassiges und vor allem faires Derby auf und neben dem Platz.

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