Kollaps nach 3:0-Führung: Hollenbach verzweifelt in Denzlingen

– Foto: Achim Keller

Es sind Szenen, die man im Fußball selten erlebt und die den FSV Hollenbach fassungslos zurücklassen. Am heutigen 20. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg erlebte die Mannschaft von Trainer Reinhard Schenker beim FC Denzlingen einen Nachmittag zwischen totaler Dominanz und bodenloser Enttäuschung. Was wie ein triumphaler Auswärtssieg begann, endete in einem sportlichen Drama.

Dabei begann die Partie vor 100 Zuschauern wie aus einem Guss. „Eigentlich ist alles nach Plan gelaufen und so wie wir uns das vorgestellt haben, zumindest die ersten 35 Minuten. Wir haben wirklich mit dem Ball sehr gut und sehr mutig agiert, hatten gute Ballstafetten, hatten die ersten 35 Minuten wirklich das komplette Spiel im Griff“, analysierte Reinhard Schenker den Beginn.

Die Belohnung folgte prompt: Hannes Scherer traf bereits in der 3. Minute zum 0:1. „Wir haben sehr früh die erste Torchance effizient zum 1:0 genutzt. Eine schöne Flanke, gut rausgespielt, toller Kopfball“, lobte der Coach. Nur acht Minuten später erhöhte Niklas Dörr auf 0:2 (11.). Reinhard Schenker schwärmte: „Das 2:0 war ebenso super rausgespielt aus der eigenen Hälfte nach vorne über den Flügel quergelegt. Das waren wirklich zwei sehr schön rausgespielte Tore.“

Das Traumtor und die Zäsur

Hollenbach kontrollierte den Gegner. „Wir haben gegen den Ball sehr gut gearbeitet, aggressiv in den Zweikämpfen gewesen, sehr gut gepresst, den Gegner immer wieder früh zu Fehlern gezwungen“, so der Trainer. Dann jedoch die Zäsur: Eine schwere Verletzung bei einem Spieler des FC Denzlingen, der sich die Schulter auskugelte, sorgte für eine 15-minütige Unterbrechung. Doch selbst davon schien sich der FSV Hollenbach nicht beirren zu lassen. In der elften Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang Sebastian Schiek ein Geniestreich: „Kurz nach der Unterbrechung machen wir mit einem Traumtor aus 60 Metern das 3:0.“ Zu diesem Zeitpunkt schien die Messe gelesen.

Der Anfang vom Ende

Doch noch vor dem Pausenpfiff schlich sich der Schlendrian ein. In der 13. Minute der Nachspielzeit verkürzte Hendrik Gehring auf 1:3. Reinhard Schenker fand deutliche Worte für diese Szene: „Dann hat man eine Situation kurz vor der Halbzeit, wo wir inkonsequent verteidigen, einfach nicht abstiegskampfreif verteidigen, nicht die letzte Entschlossenheit haben, um den Ball zu klären.“ Nach dem Seitenwechsel brach das Unheil endgültig über den Gast herein. Sebastian Weizel traf in der 47. Minute zum 2:3. „Mit der ersten Situation in der zweiten Halbzeit kassieren wir ein Standard-Gegentor, wo wir den Gegner komplett freiköpfen lassen, wo keiner von uns so richtig zum Ball geht“, kritisierte der Coach hochemotional.

Das Kartenhaus bricht zusammen

Was folgte, war ein kollektiver Blackout. In der 73. Minute schnürte Sebastian Weizel den Doppelpack zum 3:3-Ausgleich. Wieder war es eine Standardsituation. „Wieder einfach nicht richtig mit hochgehen und das ist dann einfach zu wenig für die Oberliga, wenn man ein Spiel, das man so souverän gestaltet, 3:0 führt beim Tabellenletzten, dann durch solche Situationen aus der Hand gibt“, wetterte Reinhard Schenker.

Die Mannschaft verlor völlig den Faden: „Nach den Gegentoren ist ja so ein bisschen das Kartenhaus zusammengefallen, das ganze Selbstvertrauen hat darunter gelitten, wir haben wenig Zweikämpfe dann gewonnen, waren eigentlich überall auf dem Platz zweiter Sieger, waren zu langsam, waren zu passiv und ängstlich im Spiel gegen den Ball.“

Die bittere Quittung und die Charakterfrage

In der 89. Minute machte Issa Boye das Desaster perfekt und traf zum 4:3-Endstand für die Mannschaft von Trainer Marco Dufner. Damit hat Hollenbach in dieser Saison sechs Punkte gegen den Tabellenletzten liegen gelassen. „Den Vorwurf müssen sich die Spieler dann auch anhören, weil wir ja davor mit derselben Mannschaft vieles sehr richtig gemacht haben“, so ein sichtlich bedienter Reinhard Schenker.

Er stellte seinen Spielern die entscheidende Frage: „Da müssen wir uns auch die Charakterfrage stellen, ob da jeder wirklich dann auch bereit ist, seine Knochen hinzuhalten für den Klassenerhalt und ein bisschen alles auf den Platz zu lassen, was man auf den Platz lassen kann, auch wenn es dann vielleicht mal irgendwo ein bisschen wehtut.“