Kollakowski und Dammann führen Jeddingen zum Auftaktsieg

Der MTV Jeddingen hat sein erstes Saisonspiel in der Frauen-Landesliga Lüneburg mit 3:1 bei der SG Wohnste/Holvede/Ippensen gewonnen. Ein später Doppelschlag entschied die Partie zugunsten des Oberliga-Absteigers.

Am dritten Spieltag der Frauen-Landesliga Lüneburg empfing die SG Wohnste/Holvede/Ippensen den MTV Jeddingen. Schiedsrichter Steffen Herzberg leitete eine Begegnung, die lange offen blieb und in der die Zuschauer zunächst ein ausgeglichenes Duell zu sehen bekamen. Die SG hatte durch Johanna Brunkhaus die beste Chance im ersten Durchgang, doch Torhüterin Denise Schlömer verhinderte mit einer starken Parade den Rückstand. „Den Ball hält nicht jede Torhüterin in dieser Liga“, betonte Jeddingens Trainer Markus Schwarz.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Rückschlag für die Gäste. In der 60. Minute brachte Lara Marie Rook die SG mit einem Distanzschuss in Führung, der kurz vor dem Tor unhaltbar aufsetzte. Jeddingen reagierte mit Umstellungen und einer offensiveren Ausrichtung.

„In der ersten Halbzeit haben wir kaum Druck gemacht. Uns ist wenig eingefallen, die Laufbereitschaft war zu gering. Wohnste hat es zudem gut verteidigt, stand kompakt und war gut gestaffelt“, erklärte Schwarz.

Der Ausgleich fiel in der 70. Minute durch Emelie Rosebrock-Heemsoth, die nach langer Verletzungspause ihr Comeback feierte. Ein durchgerutschter Ball landete am langen Pfosten, wo sie überlegt ins kurze Eck abschloss. „Ab diesem Moment lief es für uns deutlich besser. Wir hatten Wohnste im Griff, spielten die letzten 20 Minuten stark und erarbeiteten uns viele Torchancen“, so Schwarz.

In der 87. Minute setzte sich Maja Dammann im Strafraum durch und legte quer, Delia Kollakowski schob zur Führung ein. Wenig später drehten die Rollen sich um: Kollakowski eroberte den Ball und legte für Dammann auf, die in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand traf.

„Am Ende war es ein verdienter Sieg, auch in der Höhe. Selbst der Gegner bestätigte, dass man unsere Reife in der Schlussphase deutlich sehen konnte. Entscheidend war, dass wir körperlich fit waren und über die gesamte Spielzeit hinweg den unbedingten Willen gezeigt haben, das Spiel zu gewinnen“, stellte Schwarz klar.

Für die SG Wohnste/Holvede/Ippensen blieb es damit nach zwei Saisonspielen bei einem Punkt. Zudem schwächte sich die SG in der Nachspielzeit durch die Gelb-Rote Karte gegen Lisa Meier. Jeddingen startete dagegen mit drei Punkten erfolgreich in die Saison.