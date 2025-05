Kollakowski trifft vierfach – Heeslinger SC ist abgestiegen

Der TuS Westerholz hat das Derby beim Heeslinger SC mit 6:0 gewonnen und seine Tabellenführung in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West untermauert. Matchwinnerin war Delia Kollakowski mit vier Treffern. Gleich vier Tore der Gäste fielen nach Standardsituationen.

Bereits früh brachte Kollakowski ihr Team nach einem Abwehrfehler mit 1:0 in Führung (8.). Danach nutzte Westerholz insbesondere Ecken effektiv: Julia Schanowski (28.) und erneut Kollakowski (34.) trafen jeweils nach Eckbällen, die beide von Alina Baden serviert wurden. Auch das 4:0 fiel durch einen Standard. Heeslingens Ingrid Speerstra lenkte eine weitere Ecke von Baden unglücklich ins eigene Netz (61.).

„Wir predigen das intern schon die ganze Saison über und in diesem Spiel hat es endlich funktioniert“, sagte Jannis Kontag, Trainer des TuS Westerholz nach dem Spiel. „Wenn die Spielerinnen in die Positionen gehen, in die sie sollen, und dabei mutig agieren, dann erzielen wir auch Tore nach Standardsituationen.“

Nach dem zwischenzeitlichen Durchhänger in der zweiten Halbzeit sorgte erneut Kollakowski mit zwei weiteren Treffern (75., 87.) für den deutlichen Endstand. Den Schlusspunkt setzte sie nach einer weiteren Vorlage von Alina Baden, die damit vier Assists beisteuerte.