Kolkwitzer SV, SC Spremberg, Eintracht Ortrand: Wer muss absteigen?

Die Spremberger haben es in eigener Hand: Mit einem Sieg können sie den direkten Klassenerhalt sichern, da Kolkwitz und Ortrand gegeneinander spielen. Zuletzt gab es ein torloses Remis gegen Lübben II. Der Gegner aus Peickwitz zeigte sich hingegen torhungrig und gewann 6:3 gegen Friedersdorf. Im Hinspiel unterlag Spremberg knapp mit 2:3 – auch damals war Clemens Amsel mit zwei Treffern der entscheidende Mann für Germania.

Für die Gäste aus Lübben steht der Abstieg bereits fest – unabhängig vom Ergebnis, da man freiwillig in die Kreisoberliga geht. Schlieben dürfte nach der 0:3-Niederlage gegen Saspow auf Wiedergutmachung aus sein. Im Hinspiel hatte man Lübben mit 7:1 überrollt – Marco Fitzke erzielte dabei vier Tore. Schlieben hat Platz fünf bereits sicher.

Es ist ein Topspiel: Platz drei empfängt Platz zwei. Beide Teams trennen nur ein Punkt. Während Gaglow überraschend mit 2:4 in Ortrand unterlag und damit auf Rang drei zurückfiel, feierte Saspow einen 3:0-Erfolg gegen Schlieben. Im Hinspiel sorgte Groß Gaglow mit einem 5:1-Auswärtssieg für Aufsehen. Der Gewinner dieses Duells wird die Saison als Vizemeister beenden.

Das direkte Duell zweier abstiegsbedrohter Teams könnte dramatischer kaum sein. Kolkwitz reicht ein Sieg zum sicheren Klassenerhalt – dann wäre Ortrand definitiv hinter ihnen. Die Gäste wären bereits bei einem Unentschieden gesichert. Sie zeigten sich am letzten Spieltag in starker Form und bezwangen den Aufstiegskandidaten Groß Gaglow mit 4:2. Im Hinspiel siegte Kolkwitz mit 1:0. Spannung ist garantiert.

Der Meister empfängt den Tabellenelften und will sich mit einem weiteren Offensivfeuerwerk von der Liga verabschieden. Beim 6:2 in Burg zeigte die Mannschaft erneut ihre große Durchschlagskraft. Mit nun 109 Saisontoren steht Brieske ohnehin schon als treffsicherstes Team der Liga fest. Das Hinspiel gewann der FSV mit 5:1. Bad Liebenwerda landete zuletzt einen 2:1-Sieg gegen Kolkwitz.

Für Forst geht es nach dem souveränen 5:1-Auswärtssieg in Herzberg um den Ausbau der starken Bilanz. Die SG Burg hat nach dem 2:6 gegen Brieske auch am letzten Spieltag nichts mehr zu verlieren. Im Hinspiel siegten die Burger mit 3:0 – dieses Ergebnis dürfte bei der Revanche nur schwer zu wiederholen sein, denn Forst zeigt sich zum Saisonende in Topform.

