Kolkwitzer SV 1896: „Mehr als nur einen Grundstein gelegt“

Abteilungsleiter Mario Donath vom Kolkwitzer SV äußert sich im FuPa-Teamcheck zum bisherigen Saisonverlauf des Kolkwitzer SV 1896, zu einem im Vergleich sehr positiven Abschneiden, zum offiziellen Trainingsstart am 23.01.2026 und zu einer vorsichtigen Einordnung im Kampf gegen den Abstieg in der Landesklasse Süd.

Der Kolkwitzer SV 1896 setzt nach der Winterpause auf einen klar definierten Zeitpunkt für den Wiedereinstieg. „Offizieller Trainingsstart ist der 23.01.2026“, erklärt Mario Donath. Weitere Details zur Vorbereitung oder zu besonderen Maßnahmen nennt der Verein nicht.

Die Bewertung des bisherigen Saisonverlaufs fällt eindeutig aus. „Im Vergleich zu den vergangenen 4 Saisons ist das bisherige Abschneiden äußerst positiv zu bewerten“, sagt Donath. Diese Einschätzung unterstreicht den sportlichen Fortschritt im Rahmen der Landesklasse Süd.

Vieles funktioniert in der Hinrunde

Auf die Frage nach den Gründen für das gute Abschneiden bleibt Donath sachlich. „Wenn man in der Hinrunde so gut abschneidet, scheint einiges sehr gut zu funktionieren.“ Konkrete Einzelaspekte hebt er dabei nicht hervor, verweist aber auf das Gesamtbild der Mannschaft.

Keine Probleme im sportlichen Alltag

Probleme innerhalb des Teams sieht der Abteilungsleiter bislang nicht. „Bisher glücklicherweise in keinem“, lautet seine klare Antwort auf mögliche Schwachstellen im Saisonverlauf.

Blick nach der Winterpause

Die Ausrichtung für die kommende Phase bleibt bewusst zurückhaltend formuliert. „Hoffentlich in die gleiche Richtung wie bisher“, beschreibt Donath den gewünschten Weg der Mannschaft nach der Winterpause.

Veränderungen durch Zu- und Abwesenheiten

Personell wird es Anpassungen geben. „Ja, die gibt es“, sagt Donath. Der Verein müsse „voraussichtlich auf den ein oder anderen Spieler aus beruflichen Gründen für einige Spiele verzichten“. Gleichzeitig kündigt er Verstärkungen an: „Es werden sich jedoch auch noch ein paar Spieler unserem Verein anschließen, die sich hoffentlich schnell integrieren werden.“

Vorsichtige Haltung zu Abstieg und Meisterschaft

Eine konkrete Prognose zur Liga vermeidet Donath bewusst. „Wir wurden nach unseren letzten Spieljahren sicherlich als erster Abstiegskandidat gehandelt.“ Deshalb wolle man sich nicht festlegen: „Daher wäre es vermessen, wenn gerade wir uns zu diesen Themen äußern.“ Ein Ziel formuliert er dennoch klar: „Wir möchten jedoch nicht zu den Absteigern zählen, wofür wir in den bisherigen Spielen mehr als nur einen Grundstein gelegt haben.“