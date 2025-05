Kolkwitzer Gemeindederby!

Das Spiel begann sehr kontrolliert und ausgeglichen von beiden Seiten. Unsere Mannschaft hatte als Devise laufstarkes Stören des gegnerischen Aufbauspiels auf den Weg bekommen und das wurde sehr konsequent durchgeführt. Das Kolkwitzer Angriffsspiel konnte sich so null entwickeln. Wir standen sehr diszipliniert. Im Offensivspiel hätte der ein oder andere Pass gezielter gespielt werden können ... somit hatten wir quasi leider in Hälfte eins auch keine wirkliche Torchance. Kurz vor der Pause konnte der Gastgeber durch einen Fehler unsererseits den einzigen Abschluss tätigen, der aber über den Kasten ging.

Die zweite Halbzeit begann gleich nach 2 Minuten mit einem Paukenschlag gegen uns. Nach einer Flanke von Streich aus dem Halb Feld gelangte der Ball über Umwege am langen Pfosten zu Krieger, der aus kurzer Distanz voll abzog und somit unserem Torwart Alex Nerlich keine wirkliche Chance zum Reagieren ließ. Dass Gido Musäus den Ping Pong Ball schlussendlich ins eigene Tor ablenkte, beschreibt die Szene noch genauer. Jetzt hieß es straffen. Und unsere Mannschaft kämpfte weiter. Mehrere Wechsel wurden durchgeführt. Aber so richtig in entscheidende Abschluss Szenen gelangten wir erstmal nicht.

Bei einem Kolkwitzer Konter hatte unsere SpG wahrlich Glück, dass es nicht Foulstrafstoß gab. Des Weiteren konnte Alex einen Flachschuss stark neben den Kasten parieren. Aber somit waren wir weiter in der Partie. Nach weiteren Wechseln stellten wir 10 Minuten vor Ende hinten taktisch um und spielten aus einer Dreierkette. Somit konnte unser Team noch mehr Druck aufbauen. Benni Golz hatte mehrere Abschlüsse, leider alle zu ungenau. Und so wanderten wir immer mehr dem Spielende entgegen. Mit unbändigem Willen gelang es in der ersten Minute der Nachspielzeit schließlich Benni Golz den Kolkwitzer Verteidiger (Bagola) noch so zu verunsichern, dass er dazwischen dribbeln konnte, zum Abschluss kam ... und erfolgreich versenkte.

Dieses Tor zum Ausgleich hatte sich unsere Mannschaft schlussendlich mehr als verdient. So endet ein sehr umkämpftes, aber mit wenigen Torchancen versehenes Gemeindederby verdient Unentschieden.

Die Moral meiner Truppe war heute wirklich wieder bärenstark ... größten Respekt. Jetzt heißt es durchatmen und weitere Kraft schöpfen für die nächsten Aufgabe ... die da 13.6. heißt: Auswärts bei VfB Cottbus

Bis dahin - Gruß der Coach Ingo Graske