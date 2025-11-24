Kolkwitz top, Sielow stolpert – Schlieben verteidigt die Spitze

Kolkwitz bleibt auch im zwölften Saisonspiel ein stabiles Spitzenteam und schlug den SV Lausitz Forst mit 2:0. Hannes Kaiser brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung. Gleich nach der Pause legte Ben Hensel in der 49. Minute nach und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Kolkwitz verteidigt mit nun 27 Punkten den vierten Tabellenplatz, während Forst nach der Niederlage weiter im Tabellenmittelfeld steckt und sich offensiv kaum durchsetzen konnte. ---

Das Spitzenspiel zwischen der SG Groß Gaglow und dem TSV 1878 Schlieben hielt große Erwartungen – und endete ohne Sieger. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken, sodass das 0:0 am Ende leistungsgerecht war. Schlieben behauptete durch den Punkt die Tabellenführung, während Gaglow nun mit 31 Zählern weiter eng im Titelrennen bleibt. Es war ein taktisch geprägter Nachmittag, der zeigte, warum beide Teams zu den defensiv stärksten der Liga gehören. ---

Motor Saspow und der SC Spremberg lieferten sich ein intensives und torreiches Duell, das die Gastgeber mit 3:2 für sich entschieden. Pascal Thomas brachte Spremberg früh in der 2. Minute in Führung, doch Saspow reagierte: Kevin Hauf traf in der 22. Minute zum Ausgleich. Kurz vor der Pause lenkte Franz Goethel den Ball unglücklich ins eigene Tor (44.). Nach Wiederbeginn glich Nick Pultermann in der 51. Minute für den SC aus, doch Nick Kobsda erzielte in der 88. Minute den umjubelten Siegtreffer. ---

Ein torloses Remis prägte das Duell zwischen dem FSV Rot-Weiß Luckau und der SG Friedersdorf. Beide Teams suchten zwar den Weg nach vorn, blieben jedoch vor dem Tor ohne Durchschlagskraft. Luckau sicherte sich den 13. Punkt der Saison und hält Anschluss an das Mittelfeld, während Friedersdorf trotz engagierten Auftritts einen Befreiungsschlag verpasste und im Tabellenkeller verharrt. ---

Ein spektakuläres Spiel boten die SG Sielow und der SV Großräschen. Sielow kassierte fünf Gegentore und verlor überraschend 3:5. Tony Kalus brachte Großräschen in der 10. Minute in Führung, Mohamed Aziz Ben Younes glich in der 25. Minute aus. Marten Scholl drehte das Spiel in der 43. Minute. Doch dann brach Sielow ein: Marcio Stroech traf binnen zwölf Minuten dreifach – in der 68., 69. und 79. Minute, also ein lupenreiner Hattrick. Zwar gelang Ben Younes in der 85. Minute der Anschluss, doch nur eine Minute später stellte Nick Ullrich in der 86. Minute den Endstand her. Großräschen feiert damit den fünften Saisonsieg, während Sielow im Titelrennen einen empfindlichen Dämpfer erlitt. ---

Trotz einer späten Schlussoffensive blieb der SG Burg ein Punktgewinn verwehrt. Die Gäste aus Peitz führten nach Treffern von Lucas Lehmann in der 23. Minute und Kevin Geissler in der 50. Minute früh 2:0. Burg kämpfte sich durch Tobias Tornow in der 71. Minute zurück, doch Kenny Halpick stellte in der 79. Minute den alten Abstand wieder her. Felix Dietrich traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:3, aber es reichte nicht mehr. Peitz hält sich damit in der oberen Tabellenhälfte. ---