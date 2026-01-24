Kolkwitz erlebt intensiven Hallenabend beim Saspower Winter Cup

Der Saspower Winter Cup hat am heutigen Samstag das Kolkwitz Center in einen Ort dauerhafter Bewegung verwandelt. Den sportlichen Schlusspunkt setzte das Herren-Turnier am Abend, bei dem fünf Mannschaften in einer gemeinsamen Gruppe antraten. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie, ein klarer Modus ohne Finalspiele und ein enger Zeitplan sorgten für hohe Intensität und unmittelbare Entscheidungen. Am Ende stand der Kolkwitzer SV 1896 ganz oben. Bereits am Nachmittag hatte das Ü35-Turnier gezeigt, dass der Winter Cup mehr ist als ein einzelnes Event – er ist ein kompletter Hallenfußballtag.

Ein Turnier mit klarem Rahmen Der Saspower Winter Cup ist als durchgehendes Tagesereignis angelegt. Nach den Nachwuchsturnieren und dem Ü35-Wettbewerb bildete das Herren-Turnier den Abschluss. Gespielt wurde in einer Fünfergruppe im Modus jeder gegen jeden. Jede Mannschaft absolvierte vier Spiele, die Tabelle entschied unmittelbar über die Platzierung. Dieser Modus lässt keine taktischen Spielchen zu und belohnt Konstanz über den gesamten Abend hinweg.

Ein Teilnehmerfeld mit regionalem Profil Mit dem Kolkwitzer SV 1896, dem Gastgeber SV Motor Saspow, der SG Groß Gaglow, der SG Eintracht Peitz und dem SV Bau-Union Berlin trafen fünf Mannschaften mit unterschiedlichen Voraussetzungen aufeinander. Der Gastgeber wollte vor heimischem Publikum Akzente setzen, während der Kolkwitzer SV 1896 mit einem strukturierten Auftritt überzeugte. Die SG Eintracht Peitz und die SG Groß Gaglow brachten viel Dynamik in das Turnier, der SV Bau-Union Berlin setzte physische Akzente.

Der Herrenwettbewerb als sportlicher Höhepunkt Das Herren-Turnier begann am Abend mit dem ersten Spiel des Kolkwitzer SV 1896 gegen den SV Bau-Union Berlin. Ab diesem Zeitpunkt reihte sich Begegnung an Begegnung. Die kurze Spielzeit von zwölf Minuten verstärkte den Druck in jeder Partie. Wer früh in Rückstand geriet, musste sofort reagieren, denn Zeit zum Abwarten blieb nicht.

Der Kolkwitzer SV 1896 als konstanter Faktor

Der Kolkwitzer SV 1896 blieb im gesamten Turnierverlauf ungeschlagen. Zwei Siege und zwei Unentschieden reichten für zehn Punkte und Platz eins. Besonders auffällig war die offensive Durchschlagskraft: 15 erzielte Tore unterstrichen die Effizienz im Abschluss. Gleichzeitig hielt sich die Defensive stabil genug, um entscheidende Punkte nicht aus der Hand zu geben.

Verfolger mit wechselndem Momentum

Der SV Bau-Union Berlin belegte mit sechs Punkten den zweiten Platz. Zwei Siege aus vier Spielen sicherten Rang zwei, auch wenn das Torverhältnis mit 7:12 die defensive Anfälligkeit zeigte. Dahinter folgten die SG Eintracht Peitz, die SG Groß Gaglow und der SV Motor Saspow punktgleich mit jeweils vier Zählern. Diese enge Konstellation verdeutlichte, wie ausgeglichen das Teilnehmerfeld hinter dem Turniersieger war.

Der Ü35-Wettbewerb als würdiger Auftakt

Bereits am Nachmittag hatte der Saspower Winter Cup Ü35 den Turniertag sportlich eröffnet. Vier Mannschaften traten in einer gemeinsamen Gruppe an. Der SV Lausitz Forst setzte sich mit drei Siegen aus drei Spielen an die Spitze der Tabelle und zog souverän in die K.-o.-Runde ein. Dahinter folgte der SV Rot-Weiß Merzdorf, während der SV Motor Saspow und die SG Eintracht Peitz die weiteren Plätze belegten.

Entscheidungen im Ü35-Turnier

Nach der Gruppenphase folgten Halbfinals, Platzierungsspiel und Finale. Der SV Rot-Weiß Merzdorf setzte sich im Endspiel mit 2:0 gegen die SG Eintracht Peitz durch und sicherte sich den Turniersieg. Das Spiel um Platz drei entschied der SV Lausitz Forst nach Neunmeterschießen gegen den SV Motor Saspow für sich.

Ein kompletter Hallenfußballtag

Der Saspower Winter Cup verband Nachwuchs, Ü35 und Herrenfußball zu einem geschlossenen Ganzen. Der Turniersieg des Kolkwitzer SV 1896 im Herrenbereich und der Erfolg des SV Rot-Weiß Merzdorf bei den Ü35 setzten sportliche Akzente. Vor allem aber zeigte der Winter Cup, wie lebendig Hallenfußball sein kann, wenn Struktur, Atmosphäre und sportlicher Anspruch zusammenkommen.