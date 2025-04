Kolja Herrmann schießt den Bahlinger SC traumhaft ins Pokalfinale

Yannick Häringer sprach für seine Teamkollegen, als er sagte: "Es wurde einfach Zeit". Zeit, um wieder ins Pokalfinale einzuziehen, Zeit, in Oberachern zu gewinnen und Zeit, sich für einen echten Pokalfight zu belohnen. "Wir haben es verdient", pflichtete dem Mittelfeldspieler sein Trainer Dennis Bührer bei. Erstmals seit 2015 bietet sich so für den stolzen Verein vom Kaiserstuhl wieder die Chance auf den Pokaltriumph.

Der Bahlinger SC fand sehr schnell in die eigene Ordnung, die Gäste standen in ihrer Viererkette defensiv stabil und ließen in den ersten 45 Minuten aus dem Spiel heraus nichts zu. Die Einheimischen lauerten auf Ballgewinne und ein schnelles Umschaltspiel. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.