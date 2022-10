Kolja Herrmann ist ein ruhiger Vertreter auf der Außenbahn Die Entwicklung von Kolja Herrmann, der am Sonntag auf seinen Ex-Club VfR Aalen trifft, ist beim Bahlinger SC noch nicht beendet.

An Lautsprechern, Redenschwingern und Selbstdarstellern besteht im Fußball kein Mangel. Kolja Herrmann gehört nicht dazu. Der Außenbahnspieler des Bahlinger SC kommt eher auf leisen Sohlen daher, was aber nicht bedeutet, Herrmann hätte nichts zu sagen. Am kommenden Sonntag, 14 Uhr, steht der 25-jährige Freiburger vor seinem 100. Spiel in der Regionalliga – und das gegen seinen Ex-Verein. Zwei Jahre spielte Kolja Herrmann für den VfR Aalen.