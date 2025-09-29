 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Vier Tore in einem Spiel: Riedenburgs junger Stürmer Benedikt Kolbinger (rechts) erwischte in Undorf einen absoluten Sahnetag.
Vier Tore in einem Spiel: Riedenburgs junger Stürmer Benedikt Kolbinger (rechts) erwischte in Undorf einen absoluten Sahnetag. – Foto: Florian Würthele

Kolbinger-Festspiele: Riedenburg ist Herbstmeister!

Dietfurt dreht nach Pausenrückstand auf +++ Vor 430 Zuschauern: Hohenschambach gewinnt Derby in Hemau +++ Großberg zieht dem Nachbarn Oberndorf/Matting den Zahn

Verlinkte Inhalte

Kreisliga 2
Riedenburg
TSV Dietfurt
Beratzhausen
SG Oberndorf

Der immer noch ungeschlagene TV Riedenburg bleibt in der Kreisliga 2 auf Erfolgskurs. Nach dem ungefährdeten 4:0-Auswärtssieg beim Rangletzten ASV Undorf ist den Altmühltal-Kickern die Hinrundenmeisterschaft nicht mehr zu nehmen. Ärgster Verfolger Riedenburgs bleibt Dietfurt. Der TSV kämpfte sich in Eichlberg nach einem 0:1-Pausenrückstand zurück stark und gewann noch 4:1. Über Derby-Dreier durften sich derweil die SG Hohenschambach (2:1 in Hemau) und der TSV Großberg (3:0 in Oberndorf) freuen.

Fr., 26.09.2025, 18:00 Uhr
SG Oberndorf / SC Matting
SG Oberndorf / SC MattingSG Oberndorf
TSV Großberg
TSV GroßbergTSV Großberg
0
3
Abpfiff

Drei Gästetore, zwei gelb-rote Karten, eine glattrote Karte wegen Schiedsrichter-Beleidigung sowie eine Zeitstrafe. Es war einiges geboten beim Nachbarschaftsduell in Oberndorf. 250 Zuschauer sahen einen verdienten Sieg für die Gäste aus Großberg, die nach der Pause noch zwei Großchancen liegen ließen.

Fr., 26.09.2025, 18:30 Uhr
ASV Undorf
ASV UndorfASV Undorf
TV Riedenburg
TV RiedenburgRiedenburg
0
4

Spitzenreiter Riedenburg landete den erwarteten Favoritensieg beim personell geschwächten Tabellenletzten. Auch in der Höhe ging dieser ungefährdete Erfolg völlig in Ordnung. Zum Mann des Tages schwang sich Benedikt Kolbinger auf. Die Nummer 12 des TVR erwischte einen regelrechten Sahnetag, erzielte alle vier Tore. Die Undorfer hatten letztlich zu wenig entgegenzusetzen.

Gestern, 15:15 Uhr
TV Hemau
TV HemauTV Hemau
SG Hohenschambach
SG HohenschambachSG Hohensch.
1
2
Abpfiff

Vor einer starken Kulisse von 430 Zuschauern wanderte der Derby-Dreier auf das Konto der SG Hohenschambach. Somit wartet Hemau weiter auf den ersten Saisonsieg. In den ersten 45 Minuten agierten die Hausherren zu passiv, der Gegner ging verdient in Führung. Nach einer guten Phase Hemaus inklusive des Ausgleichstreffers berappelte sich die SGH wieder. Und zog das Spiel wieder auf ihre Seite.

Gestern, 15:15 Uhr
DJK Eichlberg/Neukirchen
DJK Eichlberg/NeukirchenEichlberg
TSV Dietfurt Altmühl
TSV Dietfurt AltmühlTSV Dietfurt
1
4
Abpfiff

Die beste Offensive der Liga hat wieder zugeschlagen! Dietfurt siegte an der Tiefenhüll dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach einem 0:1-Pausenrückstand noch mit 4:1. Damit bleibt man erster Verfolger von Primus Riedenburg. Nach dem Seitentausch verlor die DJK mehr und mehr den Anschluss. Zum ausführlichen Spielbericht...

Gestern, 15:15 Uhr
SG Peising / Bad Abbach
SG Peising / Bad AbbachSG Peising / Bad Abbach
FSV Steinsberg
FSV SteinsbergSteinsberg
0
3
Abpfiff

Die vierte Niederlage in Folge quittierte die SG Peising. Früh im Spiel ging Steinsberg in Front. Für die zweite Halbzeit hatte sich die Petz-Elf viel vorgenommen. Doch mit dem schnellen 0:2 war dem Gastgeber der Zahn gezogen. Schlussendlich agierten die Gäste cleverer und machten zu den richtigen Zeitpunkten die Tore.

Gestern, 15:15 Uhr
SV Lupburg
SV LupburgSV Lupburg
TSV Beratzhausen
TSV BeratzhausenBeratzhausen
1
1
Abpfiff

Beiden Mannschaften war anzumerken, dass wichtige Punkte auf dem Spiel standen. So entwickelte sich eine Partie auf überschaubarem Kreisliga-Niveau. Ein strittiger Elfmeter bescherte Lupburg den späten Ausgleich. In der Crunchtime hatte Beratzhausen bei zwei Top-Chancen des SVL Glück, nicht sogar noch komplett leer auszugehen.

Fr., 26.09.2025, 18:00 Uhr
SG Painten
SG PaintenSG Painten
SC Sinzing
SC SinzingSC Sinzing
Abgesagt

Wegen Unbespielbarkeit des Platzes wurde das Freitagsspiel in Painten abgesagt. Wann nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt.

Aufrufe: 029.9.2025, 11:56 Uhr
Florian WürtheleAutor