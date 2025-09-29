Kolbinger-Festspiele: Riedenburg ist Herbstmeister!

Der immer noch ungeschlagene TV Riedenburg bleibt in der Kreisliga 2 auf Erfolgskurs. Nach dem ungefährdeten 4:0-Auswärtssieg beim Rangletzten ASV Undorf ist den Altmühltal-Kickern die Hinrundenmeisterschaft nicht mehr zu nehmen. Ärgster Verfolger Riedenburgs bleibt Dietfurt. Der TSV kämpfte sich in Eichlberg nach einem 0:1-Pausenrückstand zurück stark und gewann noch 4:1. Über Derby-Dreier durften sich derweil die SG Hohenschambach (2:1 in Hemau) und der TSV Großberg (3:0 in Oberndorf) freuen.



Drei Gästetore, zwei gelb-rote Karten, eine glattrote Karte wegen Schiedsrichter-Beleidigung sowie eine Zeitstrafe. Es war einiges geboten beim Nachbarschaftsduell in Oberndorf. 250 Zuschauer sahen einen verdienten Sieg für die Gäste aus Großberg, die nach der Pause noch zwei Großchancen liegen ließen.







Spitzenreiter Riedenburg landete den erwarteten Favoritensieg beim personell geschwächten Tabellenletzten. Auch in der Höhe ging dieser ungefährdete Erfolg völlig in Ordnung. Zum Mann des Tages schwang sich Benedikt Kolbinger auf. Die Nummer 12 des TVR erwischte einen regelrechten Sahnetag, erzielte alle vier Tore. Die Undorfer hatten letztlich zu wenig entgegenzusetzen.







Vor einer starken Kulisse von 430 Zuschauern wanderte der Derby-Dreier auf das Konto der SG Hohenschambach. Somit wartet Hemau weiter auf den ersten Saisonsieg. In den ersten 45 Minuten agierten die Hausherren zu passiv, der Gegner ging verdient in Führung. Nach einer guten Phase Hemaus inklusive des Ausgleichstreffers berappelte sich die SGH wieder. Und zog das Spiel wieder auf ihre Seite.







Die beste Offensive der Liga hat wieder zugeschlagen! Dietfurt siegte an der Tiefenhüll dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach einem 0:1-Pausenrückstand noch mit 4:1. Damit bleibt man erster Verfolger von Primus Riedenburg. Nach dem Seitentausch verlor die DJK mehr und mehr den Anschluss.



Die vierte Niederlage in Folge quittierte die SG Peising. Früh im Spiel ging Steinsberg in Front. Für die zweite Halbzeit hatte sich die Petz-Elf viel vorgenommen. Doch mit dem schnellen 0:2 war dem Gastgeber der Zahn gezogen. Schlussendlich agierten die Gäste cleverer und machten zu den richtigen Zeitpunkten die Tore.







Beiden Mannschaften war anzumerken, dass wichtige Punkte auf dem Spiel standen. So entwickelte sich eine Partie auf überschaubarem Kreisliga-Niveau. Ein strittiger Elfmeter bescherte Lupburg den späten Ausgleich. In der Crunchtime hatte Beratzhausen bei zwei Top-Chancen des SVL Glück, nicht sogar noch komplett leer auszugehen.







Wegen Unbespielbarkeit des Platzes wurde das Freitagsspiel in Painten abgesagt. Wann nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt.