Kolbingen triumphiert im Kellerduell beim Schlusslicht

Der SV Wurmlingen empfing den SV Dotternhausen zu einer Begegnung, die von der ersten bis zur letzten Minute von großen Emotionen geprägt war. Die Gastgeber erwischten einen echten Traumstart in die Partie: Bereits in der 8. Spielminute brachte Tom Schmid den SV Wurmlingen mit 1:0 in Führung. Noah Viani erhöhte in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es für die Wurmlinger in die Kabine.

Doch der SV Dotternhausen steckte keineswegs auf und bewies nach dem Seitenwechsel Kampfgeist. In der 49. Minute gelang Manuel Schimak der Anschlusstreffer zum 2:1. Die Gäste drängten weiter nach vorne und belohnten sich in der 72. Minute, als Elias Maiberg den vielumjubelten Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielte. Das emotionale Highlight dieser Partie folgte schließlich in der 87. Minute: Julian Oberle verwandelte einen Elfmeter zum 2:3-Endstand. Damit war die spektakuläre Aufholjagd perfekt.

Im direkten Aufeinandertreffen zeigten die Gäste eine konsequente Leistung. Den Anfang machte Lukas Hipp, der in der 29. Minute das 0:1 für die Gäste erzielte. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Lukas Hipp, der in der 65. Minute auf 0:2 erhöhte. Die Gegenwehr der Gastgeber schwand spürbar, als Fabian Hipp in der 75. Minute das 0:3 nachlegte. Den Schlusspunkt unter diese Begegnung setzte schließlich Daniel Stehle, der in der 89. Minute zum 0:4-Endstand traf.

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Die SG FC Hardt/Lauterbach hat mit 50 Punkten eine gute Ausgangslage im oberen Tabellendrittel, kam zuletzt aber gegen die SGM SV Gruol/SV Erlaheim deutlich unter die Räder. Der TSV Frommern hat sich mit dem 4:0 gegen den SV Dotternhausen und insgesamt 42 Punkten in eine Position gebracht, in der plötzlich wieder mehr als nur der Klassenerhalt denkbar scheint. Hardt/Lauterbach will vor eigenem Publikum zurück in die Spur, Frommern die starke Form bestätigen. Das Hinspiel gewann die SG FC Hardt / Lauterbach mit 2:1.

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Der TSV Laufen/Eyach hat sich mit dem wilden 7:4 in Schramberg/Sulgen für Aufmerksamkeit gesorgt, bleibt mit 34 Punkten aber weiter in einer Zone, die keine Nachlässigkeit zulässt. Der FC Grosselfingen reist mit 44 Punkten an und hat nach dem 5:2 gegen Wurmlingen wieder gezeigt, wie unangenehm die Mannschaf sein kann. Für Laufen/Eyach ist es im Heimspiel die wahrscheinlich letzte Chance auf den Klassenerhalt, für Grosselfingen die Möglichkeit sich weiter abzusetzen. Das Hinspiel gewann der TSV Laufen/Eyach mit 1:0.

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Die SGM Bösingen II/Beffendorf II steht mit 32 Punkten auf Rang 14 und ist nacht dem 1:2 gegen Hechingen vorzeitg abgestiegen. Die SG Schramberg/SV Sulgen kommt mit 25 Punkten als Vorletzter, hat aber mit dem 5:2 in Wurmlingen und dem 4:3 gegen Dotternhausen bewiesen, dass in dieser Mannschaft noch immer Leben steckt. Das Hinspiel gewann die SGM Bösingen II/Beffendorf II mit 3:2.

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So., 24.05.2026, 15:30 Uhr FC Hechingen Hechingen Spvgg 06 Trossingen 06Trossingen 15:30 PUSH



Der FC Hechingen hat mit 44 Punkten eine stabile Ausgangslage erarbeitet und nach dem 2:1 gegen Bösingen II weiter Selbstvertrauen gesammelt. Die Spvgg 06 Trossingen ist Dritter mit 57 Punkten un reist mit einem 4:1-Sieg gegen Kolbingen an. Für Hechingen ist es die Gelegenheit zu einem weiteren Achtungserfolg, für Trossingen ein Spiel mit Pflichtcharakter. Das Hinspiel gewann der FC Hechingen mit 2:1.

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Das Spitzenspiel am Freitag: Erster gegen Zweiter, 80 Punkte gegen 78 Punkte, dazu die Wucht zweier Mannschaften, die sich seit Wochen nichts schenken. Die SGM Deißlingen/Lauffen kommt nach dem 3:1 in Winzeln mit maximalem Selbstbewusstsein, der TSV Straßberg 1903 hielt zuletzt mit dem 4:0 gegen Ebingen den Druck voll aufrecht. Für Deißlingen ist es die Chance, einen entscheidenden Schlag zu setzen, für Straßberg die große Gelegenheit, das Titelrennen noch einmal völlig zu öffnen. Das Hinspiel endete 2:2.

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Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim geht mit 56 Punkten als Vierter in dieses Heimspiel und hat mit dem 5:2 in Bubsheim ein starkes Signal gesendet. Der SV Winzeln brachte die Spvgg 06 Trossingen zuletzt beim 2:2 ins Wanken und steht mit 49 Punkten auf Rang sieben weiter in Schlagdistanz zum oberen Drittel. Gruol / Erlaheim will Rang vier absichern, Winzeln möchte auch Auswärts etwas mitnehmen. Das Hinspiel gewann die SGM SV Gruol / SV Erlaheim mit 3:0.





