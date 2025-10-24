KOL: Zweiter Sieg in Folge für Biebesheim

SEEHEIM-JUGENHEIM (step). Mit einem 2:1 (2:0)-Erfolg bei der Spvgg. Seeheim-Jugenheim hat sich der SV Olympia Biebesheim in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau auf den elften Rang verbessert. Während das Team um Trainer Chris Bohland den Vorsprung auf die Abstiegsränge ausbauen konnte, bleiben die Gastgeber von der Bergstraße mit 14 Punkten in Kontakt mit den hinteren Rängen. Die Gäste verdienten sich mit einer starken Vorstellung bei Treffern von Anthony Mouratidis (28.) und Simon Frisch (34.) in den ersten 45 Minuten den Dreier.
„Aufgrund der ersten Halbzeit ist der Sieg für Biebesheim verdient. Wir haben eine ganz schwache Leistung geboten“, so Werner Ahl, Abteilungsleiter der Gastgeber. Im zweiten Abschnitt war Seeheim-Jugenheim besser im Spiel und verdiente sich den Gegentreffer durch Moritz Löhr (68.). Die Hausherren kamen nun zu weiteren Möglichkeiten, scheiterten aber einige Mal am guten Biebesheimer Schlussmann Johann Aumann. Die Gäste wiederum vergaben bei Konterchancen eine vorzeitige Entscheidung, so dass es bis Spielende spannend blieb, ehe der zweite Sieg in Folge gesichert war.