In der Kreisoberliga siegte Olympia Biebesheim vor allem dank einer starken ersten Halbzeit mit 2:1 bei der Spvgg Seeheim-Jugenheim – Foto: mara wolf (Archiv)

KOL: Zweiter Sieg in Folge für Biebesheim Mit einer starken ersten Halbzeit sichert sich Olympia Biebesheim den Auswärtssieg in der Kreisoberliga +++ In Seeheim-Jugenheim bleibt es aber bis zum Abpfiff spannend Verlinkte Inhalte KOL DA/GG Biebesheim Seeheim-Jug.

SEEHEIM-JUGENHEIM (step). Mit einem 2:1 (2:0)-Erfolg bei der Spvgg. Seeheim-Jugenheim hat sich der SV Olympia Biebesheim in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau auf den elften Rang verbessert. Während das Team um Trainer Chris Bohland den Vorsprung auf die Abstiegsränge ausbauen konnte, bleiben die Gastgeber von der Bergstraße mit 14 Punkten in Kontakt mit den hinteren Rängen. Die Gäste verdienten sich mit einer starken Vorstellung bei Treffern von Anthony Mouratidis (28.) und Simon Frisch (34.) in den ersten 45 Minuten den Dreier.