KOL: Zweiter Sieg für SKV Büttelborn II

Büttelborn. In einer vorgezogenen Begegnung des siebten Spieltages in der Kreisoberliga Darmstadt/ Groß-Gerau gelang der SKV Büttelborn II mit dem 3:2-Erfolg über die SV Erzhausen der zweite Saisonerfolg. Während sich die Gastgeber damit von den hinteren Rängen wieder lösen konnten, fiel Erzhausen auf den 15. Rang zurück.

Im ersten Abschnitt lief bei der SKV noch nicht viel zusammen, was für Trainer Abedin Reqica nicht überraschend kam: „Wir hatten wieder eine veränderte Mannschaft, da konnten die Abläufe noch nicht stimmen.“ Auch Erzhausen hat zurzeit noch einige Ausfälle, nutzte aber die Möglichkeit durch Can Ademir (13.) zur Pausenführung. Im zweiten Abschnitt waren die Gastgeber dominanter und erspielten sich auch einige gute Möglichkeiten, während die Gäste meist mit Abwehrarbeit beschäftigt waren. Nach einem Doppelschlag durch Leon Hähner (55.) und Erin Shala (56.) sorgte Markins Mac Antwi mit dem dritten Treffer neun Minuten vor Spielende für die Vorentscheidung. Der zweite Treffer der Gäste durch Adrian Dehmer (90./ Foulelfmeter) fiel zu spät, um die Partie noch zu drehen.