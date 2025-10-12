Die Gräselberger Mohamed Laamimach (links) und Michael Parker (rechts) nehmen den Frauensteiner Clinton Asante in die Zange. Foto: Jörg Halisch

KOL: Zweite SVF-Pleite in Folge, Freie und Germania profitieren Gräselberg ringt SVF auf dem Hartplatz am Kallebad mit 2:1 nieder +++ Nutznießer sind die Germania und die Freien

WIESBADEN. Im Spitzenspiel der Kreisoberliga Wiesbaden (auch im Re-Live des Wiesbadener Kurier) besiegte der aufstrebende SC Gräselberg den SV Frauenstein, der seine zweite Niederlage in Folge kassierte. Nutznießer waren die SG Germania und die Freie Turnerschaft, die sich mit ihren Dreiern gegen Aufsteiger TuS Medenbach beziehungsweise gegen TuS Nordenstadt gemeinsam an die Tabellenspitze setzten. Unter der Woche gewann Nordenstadt gegen Medenbach mit 3:0 (Tore: Leonard Rohde (2), Silas Harnisch) und FV Delkenheim bei Aufsteiger Spvgg. Igstadt mit 5:0 (Tore: Mika Leifermann (2), Pascal Bender, Tobias Beck, Renato Pereira).

Heute, 14:30 Uhr SC Gräselberg Gräselberg SV Frauenstein Frauenstein 2 1

Vor rund 150 Fans auf dem Hartplatz Kallebad brachte Skander Ullah nach feinem Solo die Gastgeber in Führung (23.). Am langen Pfosten lauernd, glich SVF-Kapitän Lars Könenberg nach langem Diagonalpass aus (33.). Nach Wiederbeginn hatten die Platzherren ein deutliches Chancenplus. Aber ein Handelfmeter, verwandelt von Adnan Kizilgöz, reichte zum Dreier. „Der Sieg ist für Gräselberg verdient“, räumte SVF-Trainer Michael Klinkhammer ein. „Aber in der ersten Halbzeit waren wir besser.“ Sein Gegenüber Nima Khanbere lobte die Seinen: „Ihr habt klasse Moral bewiesen und ich bin absolut zufrieden – vor allem damit, dass wir den Sieg unbedingt wollten.“

„Wir waren klar überlegen“, resümierte Daniel Pollner, zusammen mit René Kleemann Trainer der Freien. „Aber die guten Medenbacher haben gekämpft und es uns damit schwer gemacht“, lobte er auch den Neuling. Tore: Fynn Christen, Enrico Mittelstädt/Sebastian Anna.

„Vom Gefühl her war ein Punkt drin gewesen“, befand FSV-Trainer Matthias Groß, dessen großes Lazarett sich langsam lichtet. „Es war heute wieder ein Schritt nach vorne“, lobte er nach dem phasenweise druckvollen Auftritt gegen den Favoriten. Tore: Dominik Elberskirch, Elias Wachowiak.

„Einfach war es nicht gegen die kämpferisch starken Nordenstädter“, räumte Germania-Coach Stefan Kühne ein. „Aber der Zu-Null-Sieg und dass wir gut gegen den Ball gearbeitet haben, tut gut“, betonte er. Derweil baute sein Torjäger Ivan Rebic mit zwei Buden seine Trefferbilanz aus und führt weiter die Torjägerliste mit nun 14 Treffern nach nur neun Spieltagen an. Weitere Tore: Necmi Gür, Hüseyin Asil.

Während die weiter mit großen Personalproblem im Tabellenkeller angesiedelten Gastgeber um Trainer Milan Pavlicic zu kämpfen hatten, freute sich Max Hellwig, der mit Cemal Sürmeli das Trainerduo der 46er bildet, über einen „klar überlegen“ herausgespielten Sieg. In der Nachspielzeit sah Hajduk-Akteur Dominik Matic Rot. Es trafen: Ivan Boras (2), Ljupko Condric, Filip Parlov/Nabil Morchid (2), Bilal Iqbal, Redouane Morchid, Filip Vicentic.