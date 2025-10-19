 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Genclerbirligi Bischofsheim kassiert zehn Tore gegen den SV Hahn.
Genclerbirligi Bischofsheim kassiert zehn Tore gegen den SV Hahn. – Foto: Metin Tarakci (Archiv)

KOL: Zwei deftige Niederlagen für SKV und Geclerbirgli

Büttelborn II und Genclerbirligi Bischofsheim kassieren zusammen 16 Gegentore

Kreis Gross-Gerau. Mit einem 2:0 gegen den VfR Groß-Gerau II verbesserte sich der SV Olympia Biebesheim ins Tabellen-Mittelfeld der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau. Für die SKV Büttelborn II (0:6 gegen SV Traisa) und Genclerbirligi Bischofsheim (0:10 gegen SV Hahn) gab es dagegen deftige Niederlagen. Die SKG Walldorf hat die Mannschaft aus dem Spielbetrieb abgemeldet und steht damit als erster Absteiger fest.

VfR Groß-Gerau II trotz Verstärkung zu harmlos

Heute, 15:00 Uhr
SV Olympia Biebesheim
SV Olympia BiebesheimBiebesheim
VfR Groß-Gerau
VfR Groß-GerauGroß-Gerau II
2
0
Abpfiff

Mit einem ungefährdeten Heimsieg durch zwei Michel-Treffer konnte sich Biebesheim vom Tabellenende weiter entfernen. „Es war ein ungefährdeter Sieg“, freute sich Max Gewalt, zweiter Vorsitzender des SV Olympia. In der Abwehr agierte Biebesheim über 90 Minuten konzentriert, so dass Groß-Gerau in der Offensive nicht gefährlich werden konnte. Bei einer besseren Chancenverwertung hätte der Erfolg für den Sieger deutlicher ausfallen können. Das Groß-Gerauer Team war im Offensivspiel nicht in der Lage, die Biebesheimer Mannschaft ernsthaft in Gefahr zu bringen. Trotz Verstärkungen aus der ersten Mannschaft zeigte sich Groß-Gerau zu schwach, um die gegnerische Abwehr in Schwierigkeiten zu bringen. „Wir haben das im Spiel gegen den Ball sehr gut gemacht“, lobte Max Gewalt auf der anderen Seite die Heimelf.

Heute, 13:00 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn II
SV Traisa
SV TraisaSV Traisa
0
5
Abpfiff

Nachdem die Gastgeber in den ersten 45 Minuten die Partie noch ausgeglichen gestalten konnten, setzte sich Traisa nach dem Seitenwechsel deutlich durch. Die Gäste waren nach der Pause klar überlegen und nutzten die Fehlerquote der Büttelborner konsequent aus. Schon nach dem zweiten Gegentreffer konnte das SKV-Team gegen die spielerisch besseren Gäste nicht mehr mithalten. Büttelborn bleibt damit weiterhin auf einem Abstiegsrang und wird sich in kommenden Wochen erheblich steigern müssen.

Heute, 15:30 Uhr
Genclerbirligi Bischofsheim
Genclerbirligi BischofsheimFC Gencler
SV Hahn
SV HahnSV Hahn
0
10
Abpfiff

Mit zwei Gegentreffern nach 15 Minuten war die Partie früh entschieden. Tabellenführer Hahn war über die gesamte Spielzeit die überlegene Mannschaft uns setzte sich auch in der Deutlichkeit verdient durch. Vor allem nach der Pause war Bischofsheim gegen den Gruppenliga-Absteiger chancenlos. Hahn war einfach eine Nummer groß für den Neuling. „Hahn war uns in allen Belangen überlegen. Mit zehn Gegentoren waren wir noch gut bedient“, erkannte Pressesprecher Thomas Krausse.

TSV Goddelau bringt Hellas-Abwehr nicht in Bedrängnis

Heute, 15:30 Uhr
SV Hellas Darmstadt
SV Hellas DarmstadtSV Hellas
TSV Goddelau
TSV GoddelauTSV Goddelau
3
1
Abpfiff

Deutlicher als es das Ergebnis ausdrückt bestimmte der SV Hellas die Begegnung. Wie in den vergangenen Spielen war die mangelhafte Chancenverwertung erneut das Problem der Darmstädter, die dennoch die drei Punkte verdienten. Denn Goddelau blieb über die gesamte Spielzeit harmlos, konnte im Gegensatz zu den vergangenen Begegnungen spielerisch nicht überzeugen und den verdienten Sieg der Platzherren zu keiner Zeit in Gefahr bringen. Das Hellas-Team war in der Defensive konzentriert und letztlich der verdiente Sieger.



