KOL: Zwei deftige Niederlagen für SKV und Geclerbirgli

Genclerbirligi Bischofsheim kassiert zehn Tore gegen den SV Hahn. – Foto: Metin Tarakci (Archiv)

Kreis Gross-Gerau. Mit einem 2:0 gegen den VfR Groß-Gerau II verbesserte sich der SV Olympia Biebesheim ins Tabellen-Mittelfeld der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau. Für die SKV Büttelborn II (0:6 gegen SV Traisa) und Genclerbirligi Bischofsheim (0:10 gegen SV Hahn) gab es dagegen deftige Niederlagen. Die SKG Walldorf hat die Mannschaft aus dem Spielbetrieb abgemeldet und steht damit als erster Absteiger fest.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. VfR Groß-Gerau II trotz Verstärkung zu harmlos

Heute, 15:00 Uhr SV Olympia Biebesheim Biebesheim VfR Groß-Gerau Groß-Gerau II 2 0 Abpfiff Mit einem ungefährdeten Heimsieg durch zwei Michel-Treffer konnte sich Biebesheim vom Tabellenende weiter entfernen. „Es war ein ungefährdeter Sieg“, freute sich Max Gewalt, zweiter Vorsitzender des SV Olympia. In der Abwehr agierte Biebesheim über 90 Minuten konzentriert, so dass Groß-Gerau in der Offensive nicht gefährlich werden konnte. Bei einer besseren Chancenverwertung hätte der Erfolg für den Sieger deutlicher ausfallen können. Das Groß-Gerauer Team war im Offensivspiel nicht in der Lage, die Biebesheimer Mannschaft ernsthaft in Gefahr zu bringen. Trotz Verstärkungen aus der ersten Mannschaft zeigte sich Groß-Gerau zu schwach, um die gegnerische Abwehr in Schwierigkeiten zu bringen. „Wir haben das im Spiel gegen den Ball sehr gut gemacht“, lobte Max Gewalt auf der anderen Seite die Heimelf.

Nachdem die Gastgeber in den ersten 45 Minuten die Partie noch ausgeglichen gestalten konnten, setzte sich Traisa nach dem Seitenwechsel deutlich durch. Die Gäste waren nach der Pause klar überlegen und nutzten die Fehlerquote der Büttelborner konsequent aus. Schon nach dem zweiten Gegentreffer konnte das SKV-Team gegen die spielerisch besseren Gäste nicht mehr mithalten. Büttelborn bleibt damit weiterhin auf einem Abstiegsrang und wird sich in kommenden Wochen erheblich steigern müssen.

Mit zwei Gegentreffern nach 15 Minuten war die Partie früh entschieden. Tabellenführer Hahn war über die gesamte Spielzeit die überlegene Mannschaft uns setzte sich auch in der Deutlichkeit verdient durch. Vor allem nach der Pause war Bischofsheim gegen den Gruppenliga-Absteiger chancenlos. Hahn war einfach eine Nummer groß für den Neuling. „Hahn war uns in allen Belangen überlegen. Mit zehn Gegentoren waren wir noch gut bedient“, erkannte Pressesprecher Thomas Krausse. TSV Goddelau bringt Hellas-Abwehr nicht in Bedrängnis