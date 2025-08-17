Die KSG Georgenhausen spielt 5:5 gegen den TV Fränkisch-Crumbach. Hier fängt KSG-Torwart Lukas Moter (links) den Ball vor Lukas Kessler vom TSV Günterfürst, der an diesem Wochenende seine erste Saison-Niederlage einstecken musste. Archivfoto: Guido Schiek

KOL: Zehn Tore, aber kein Sieger in Georgenhausen 5:5 trennen sich die KSG Georgenhausen und der TVF +++ Weiter ungeschlagen bleiben Höchst und Lützel-Wiebelsbach

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat die TSG Steinbach im Heimspiel gegen Hassia Dieburg einen 6:0-Kantersieg eingefahren. Auch Tabellenführer TSV Höchst kam mit dem 4:0 bei der SG Mosbach/Radheim zu einem deutlichen Auswärtserfolg. Die erste Saisonniederlage kassierte der FV Eppertshausen bei der SG Rimhorn/Neustadt und unterlag trotz 1:0-Führung deutlich mit 1:4 Toren.

TSG Steinbach 6 - 0 SC Hassia Dieburg

In der temporeichen Partie hatte Steinbach mit dem schnellen 1:0 von Vlahov (4.) den besseren Start. Dieburg benötigte etwas, den Rückstand zu verdauen und eigene Akzente zu setzen. Allerdings zeigte sich die Abwehr der TSG stets auf der Hut. Gerade als Dieburg angekommen schien, erhöhte Lulaj (25.) auf 2:0. Als Uysal (31.) zum 3:0 nachlegte, wirkten die Gäste ratlos. Mit dem 4:0 von Vlahov gleich nach dem Wiederanpfiff war das Spiel gelaufen. Vlahov (50.) per Foulelfmeter und Benjamin Reimer (57.) machten das halbe Dutzend voll.

Mit dem schnellen 1:0 von Schneider (3.) hatten die Gäste einen gelungenen Start. Als sich die Gastgeber von dem Schock erholt hatten, gelang Kaffenberger (24.) der Ausgleich. Die nun druckvolle SG drehte mit dem 2:1 von Schmidt (34.) den Spieß zur Pausenführung um. Das 3:1 von Beser (47.) gab die Richtung vor. Erst als Olt (82.) zum 4:1 traf, hatten die Gastgeber den Sieg eingetütet.

Die erste halbe Stunde verlief ausgeglichen und beide Teams hatten den Führungstreffer auf dem Fuß. Nach dem Höchster 1:0 von Daum (35.) wurde das Spiel noch energischer geführt. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Mosbachs Can sah Gelb-Rot (45.+2) und Mika Fornoff (45.+4) markierte für Höchst das 2:0. In Unterzahl war es für die Gastgeber dann schwer, wieder Tritt zu fassen. Als Jannik Fornoff (54.) auf 3:0 erhöhte, war die Sache gelaufen. Eisenhauer (64.) erzielte per Foulelfmeter den 4:0-Endstand.

In der torlosen ersten Halbzeit hätten die Odenwälder bereits für eine vorzeitige Entscheidung sorgen können. Die Spielgemeinschaft verschluderte aber gute Möglichkeiten zum Torerfolg, wie zum Beispiel Geist und Studniarek. Nach dem Wechsel verflachte die Partie, ehe in der turbulenten Schlussphase Jakovenko (77.) und Geist (86.) zum 2:0 trafen. Als Aukal (90.) für die TSO verkürzte, wurde es hektisch. Mit Glück und Geschick verteidigten die Gäste den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff. Dennoch stand unter dem Strich ein leistungsgerechtes Ergebnis.

Brensbach spielte eine starke erste Halbzeit und führte dank der Tore von Beck (29./45.+1) folgerichtig zur Pause. Nach dem Wechsel verpasste man es, mit einem dritten Tor Zweifel am Sieg zu beseitigen. Als Günterfürst druckvoller wurde, führte das zum Anschlusstor von Romero (74.). In der hektischen Schlussphase drückte der TSV auf den Ausgleich, doch konterte Brensbach immer wieder gefährlich. Einem Treffer von Schwarz wurde vom Schiedsrichter die Anerkennung verweigert. Am Ende stand aber ein verdienter Brensbacher Heimerfolg.

Den Odenwäldern steckte noch das Pokalspiel unter der Woche gegen Seckmauern (6:5 nach Elfmeterschießen) in den Knochen. Entsprechend ereignislos verlief die erste Halbzeit bis auf das Eigentor, das Urberachs Moser (36.) unterlief und die Halbzeitführung der Odenwälder bedeutete. Nach dem Wiederanpfiff verhielt sich der SV zu passiv, was Ankenbrand (62.) zum Ausgleich nutzte. Danach hatte Lützel-Wiebelsbach die Führung wiederholt auf dem Fuß. Die beste Chance hatte aber Urberachs Wolf (83.), der einen Handelfmeter neben das Tor setzte. Den etwas glücklichen Siegtreffer erzielte dann Reubold (90.+3) für die weiter ungeschlagenen Gäste.