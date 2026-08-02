KOL: Wilder Schlagabtausch zwischen Eppertshausen und Seckmauern Kein Sieger zwischen dem FV Eppertshausen und Gruppenliga-Absteiger TSV Seckmauern +++ Der TSV Günterfürst gibt beinahe eine komfortable Führung her. von Michael Sobota · Heute, 19:46 Uhr · 0 Leser

Umkämpfte Partie: Seckmauerns Neuzugang Dane Tarhan (links) im Zweikampf mit Neo Schemainda (FV Eppertshausen). Foto: Joaquim Ferreira

Dieburg/Odenwald. Am ersten Spieltag der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald behielt der TSV Günterfürst in der torreichsten Partie mit 4:3 die Oberhand über die SG Sandbach. Gruppenliga-Absteiger TSV Seckmauern kam beim FV Eppertshausen nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Torlos trennte sich Hassia Dieburg von Viktoria Kleestadt, während die SG Mosbach/Radheim sich mit 2:0 über die TS Ober-Roden II durchsetzte. Gegen Aufsteiger SG Ueberau musste sich der SV Lützel-Wiebelsbach dagegen auf eigenem Platz mit einem 2:2-Remis begnügen. Nach dem überraschenden Rückzug der SG Neustadt/Rimhorn ist die Kreisoberliga in dieser Saison nur 15 Vereine stark.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr FV Eppertshausen FV Eppertsh. TSV Seckmauern Seckmauern 2 2 Abpfiff Der Gruppenliga-Absteiger ging durch Tarhan (10.) schnell in Führung und hatte danach Möglichkeiten, das Ergebnis auszubauen. Eppertshausen benötigte eine Weile, um sich zu orientieren. Beide Teams schenkten sich trotz der Hitze nichts und erarbeiteten sich gegen unsichere Abwehrreihen eine Fülle von Tormöglichkeiten. Eine davon nutzte Schneider zum Ausgleich. Auch nach dem Wiederanpfiff blieb es abwechslungsreich. Erneut Schneider (50.) brachte die Gastgeber in Führung, doch markierte Seckmauerns Stapp (53.) nur wenig später den Ausgleich. Danach hatten beide Teams den Siegtreffer wiederholt auf dem Fuß, wobei die Odenwälder die Mehrzahl an Chancen hatten. „Eigentlich bin ich etwas enttäuscht über das Ergebnis, weil wir nach dem Ausgleich die besseren Chancen hatten, das Spiel zu entscheiden“, meinte Eppertshausens Trainer Mark Braun.

Heute, 15:00 Uhr SV Lützel-Wiebelsbach Lützel-Wieb. SG Ueberau SG Ueberau 2 2 Abpfiff Zwar gingen die Gastgeber durch das Tor von Zipp (5.) schnell in Führung, doch dann wurde man schlafmützig. Beck (9.) mit einem Freistoß und Secen (13.) nach einem Konter drehten den Spieß für den Aufsteiger mit einem Doppelschlag um. Danach übernahmen aber wieder die Odenwälder das Kommando und erspielten sich eine Reihe guter Tormöglichkeiten, die bis zum Pausenpfiff aber nicht genutzt wurden. Nach der Pause behielt der SV das Heft des Handelns in der Hand. Allerdings mangelte es am erforderlichen Druck, sodass nur Zipp zu einer guten Chance kam. Es dauerte bis in die Schlussminute, ehe abermals Zipp den überfälligen Ausgleich erzielen konnte. „Heute sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, meinte SV-Sprecher Jürgen Fornoff.