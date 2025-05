KOL Wiesbaden: Umbruch in Sonnenberg

WIESBADEN. Der Wiesbadener Kreisoberligist Spvgg. Sonnenberg hat frühzeitig die Weichen gestellt – für die kommende Saison 2025/26, die voraussichtlich Anfang August starten wird. Nicht weniger als zwölf Spieler kommen hoch auf den „Spitzkippel“ und neun Akteure werden diesen „Platz an der Sonne“ verlassen. „Transfer-Coups“ sind der 30 Jahre alte Linksfuß Koray Asil von Ligakonkurrent SG Germania und der 23-Jährige Miguel Camorlinga Juarez von Gruppenligist Spvgg. Eltville.

Die Sonnenberger, ein gestandener „Dino“ in der nach der Gruppenliga Wiesbaden zweithöchsten Klasse der Landeshauptstadt, schließen die aktuelle Runde im gesicherten und gehobenen Mittelfeld des Rankings ab, waren aber in der Vorrunde vom siebten bis zum neunten Spieltag auch schon Tabellenführer und liebäugelten mit dem Aufstieg in die Gruppenliga.