KOL Wiesbaden: Krey krönt Kasteler Kraftakt

Wiesbaden. Der viertletzte Spieltag in der Kreisoberliga Wiesbaden brachte keine Veränderungen an den Tabellenpositionen. Auch nicht bei jenen, die im Zusammenhang mit dem Erreichen des Aufstiegsrelegationsplatzes stehen. Die spielfreien FV Biebrich 02 II – aktueller Rangzweiter – und Verfolger FC Naurod (3:0 am Donnerstag in Nordenstadt durch Tore von Lio Erhard 2 und Leart Alickaj) dürften froh sein, dass die Germania, die noch eine theoretische Chance auf die Relegation besaß, bei der FVgg. Kastel 06 Federn ließ. Entspannt zurücklehnen, da auch spielfrei, konnte sich auch Meister SKG 23 Wiesbaden.