KOL Wiesbaden: 02-Trainer Volkan Zer mit Riesenlob

Wiesbaden. Die U23 des FV Biebrich 02 sind am Ziel ihrer Träume. Einen Spieltag vor Saisonende in der Kreisoberliga Wiesbaden sicherten sich die Blauen den zweiten Tabellenplatz zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Der Dreier beim TuS Nordenstadt wäre nicht einmal nötig gewesen – denn zeitgleich verlor Verfolger FC Naurod bei Kastel 06.

FVgg. Kastel 06 – FC Naurod 6:0 (2:0). – „Es war ein geiles Spiel, in dem wir in allen Belangen überlegen waren“, resümierte 06-Trainer Roberto D’Angelo, für den das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung ging. Tore: Amin Okan Akyüz (2), Assadihajivand (direkt verwandelte Ecke), Dennis Hummel, Sahin Calak, Leopold Krey.