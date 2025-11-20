KOL: Wie kam es zum Debakel von Höchst?

Bauchlandung: Der TSV Höchst kam gegen Hassia Dieburg überraschend deutlich unter die Räder. – Foto: Joaquim Ferreira - Archiv

Höchst. Was war da denn los? Nach zehn Siegen in Folge, inklusive eines Sieges im Kreispokal, verlor der Tabellenführer der -Kreisoberliga Dieburg/Odenwald TSV Höchst mal wieder ein Spiel. Na, und? Das kann doch passieren, werden sich wohl viele denken. Denn selbst der FC Bayern München kann nicht jedes Spiel gewinnen. Aber dass ein Tabellenführer 0:6 baden geht und das auch noch zu Hause, das kommt nicht alle Tage vor. Daher ist die Frage berechtigt: Was war da los? Wir fragen beim Höchster Spielertrainer Christian Stapp nach.

Torfestival: Dieburg zerlegt Spitzenreiter in 25 Minuten

Das Spiel hätte eigentlich nicht schlechter starten können aus Sicht des TSV Höchst. Denn die Gäste des SC Hassia Dieburg gingen bereits in der dritten Minute mit ihrer ersten Chance in Führung. Das war aber erst der Anfang des Albtraums. Nach 25 Minuten stand es nämlich schon 5:0 für die Gastmannschaft, inklusive eines Tores von Mats Böttler aus 65 Metern. „Wir haben im ersten Durchgang wie im Rausch gespielt“, lobte Hassias Trainer Timo Rödler sein Team. Am Ende stand ein 0:6 für den TSV Höchst. So., 16.11.2025, 15:00 Uhr TSV Höchst TSV Höchst SC Hassia Dieburg SC Hassia 0 6 Abpfiff

Aber wie lässt sich die schlechte Leistung erklären? Zuletzt lief es doch einwandfrei. An Verletzungen oder krankheitsbedingten Ausfällen lag es jedenfalls nicht. Abgesehen von den Langzeitverletzten hatte Höchst keine weiteren Ausfälle. Vielmehr gelang dem Spitzenreiter überhaupt nichts in dieser Partie – offensiv wie defensiv. Es war ein „rabenschwarzer Tag“ für Stapps Mannschaft. „Wir haben im Aufbau viele Fehler gemacht“, sagt er. Und diese wussten die Gegner zu nutzen, erzielten mit den ersten fünf Abschlüssen fünf Tore. Zudem erwischte Hassia-Torwart Fabian Müller einen starken Tag und war nicht zu überwinden.