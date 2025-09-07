Der 1.FC Naurod besiegte Nordenstadt, begünstigt von drei Platzverweisen gegen den TuS. – Foto: Jochen Haupt

KOL WI: TuS Nordenstadt kassiert drei Platzverweise Kreisoberligist dezimiert sich in Naurod +++ Polat Yolver vom SV Frauenstein mit 40 in bestechender Form +++ SG Germania siegt Verlinkte Inhalte KOL Wiesbaden Kastel 06 Nordenstadt Frauenstein Kastel 46 + 12 weitere

WIESBADEN . Einmal mehr eine brilliante Vorstellung bot der 40 Jahre alte Polat Yolver beim 7:0 seines SV Frauenstein über den SV Hajduk. Der Innenverteidiger des Fußball-Kreisoberligisten trug auch mit seinen beiden Treffern dazu bei, dass sein Team nach fünf Saisonspielen als einzige Mannschaft ohne Punktverlust von der Tabellenspitze grüßt. „Er ist absolut in Top-Form, auch wenn ich heute eigentlich keinen aus der geschlossen auftretenden Mannschaft hervorheben möchte“, betonte sein Trainer Michael Klinkhammer.

Ebenfalls einen Start-Ziel-Sieg landete die Elf vom Kallebad und ist erster Verfolger der Frauensteiner. „Die Mannschaft hat einen guten Lauf“, lobte SCG-Trainer Nima Khanbareh seine Formation, für die Adnan Kizilgöz (2), Neuzugang von SG Germania, Michael Parker, Leon Geißler und Daniel Cavalcante trafen. „Meine Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft“, hatte auch Gästetrainer Tobias Neumann, dessen Verteidiger Mohamed Azhari und Fabian Kerksieck verletzt ausgeschieden waren, ein Lob für sein Team übrig.

„Das einzige, was ich bemängeln muss, ist die Chancenauswertung“, resümierte Gäste-Trainer Stefan Kühne. „Aber wichtig sind die drei Punkte und das wir zum ersten Mal zu Null gespielt haben.“ Tore: Sylvester Bonsu, Ivan Rebic, Hüseyin Asil.

„Das war eine sehr starke, konzentrierte und reife Leistung“, sprach Coach Klinkhammer in höchsten Tönen von seinem Team. „Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen.“ Bei den Gästen sahen um die 70. Minute Mika Bontzol Rot und Desard Gjika Gelb-Rot: Tore: Taha Topcu (2), Polat Yolver (2), David Rossel (2), Lars Könenberg.

Lucas Fichtner sicherte den „Freien“ mit seinem Treffer (52.) drei Zähler, mit denen sie weiter im Verfolgerfeld bleiben. „Wir hätten es in der ersten Halbzeit klar machen müssen“, befand Roberto D’Angelo, zusammen mit Christian Neumann Trainer der 06er. „Aber so viel Seuche am Fuß kann man nicht haben“, raufte er sich die Haare.

„Wir waren besser, aber die Gegentore stören mich“, fasste, Pascal Bender, Spielertrainer der Delkenheimer, zusammen. Dafür gab er selbst die Vorlage zum Siegtreffer durch Raid Khababa (84.) und bestaunte vor allem den Seitfallzieher durch Dennis Sänger zum 1:1. Weitere Tore: Jonas Richter/Nabil Morchid, Filippo Aiello.

Für die Gäste war die Niederlage doppelt bitter. Denn sie dezimierten sich kurz vor dem Pausenpfiff durch eine Rote Karte für Anas Maslak und nach Wiederbeginn in der Schlussphase weiter, da auch die Brüder Sohaib Elhamsi (Rot) und Amin Elhamsi (Gelb-Rot) runter mussten. „Wir waren überlegen, haben aber in Überzahl nur noch ein Tor geschossen“, sagte FCN-Trainer Manfred Klug. Die Gäste mussten einmal mehr mit einem Feldspieler das Tor hüten. Tore: Dimitrij Skobzew, Lio Erhard, Manuel Sonnick, Samir Haskj/Salvo Ansani.