KOL-WI: SV Frauenstein wieder richtig in Fahrt

WIESBADEN . Fast ausnahmslos Favoritensiege prägten den Spieltag in der Kreisoberliga Wiesbaden. Der SV Frauenstein kommt wieder besser in Schwung und nahm nach dem 4:0-Sieg gegen SC Kohlheck vor Wochenfrist auch bei der Spvgg. Sonnenberg die Hürde Spitzkippel. Dank des Dreiers schob sich das Team von der Bodenwaage im Ranking an den Sonnenbergern vorbei.

In einem fairen Spiel vor gut 100 Fans staubte Gäste-Kapitän Ivan Boras nach einem Freistoß zum 0:1 (21. Minute) ab. Das Team vom Kallebad, das acht Ausfälle zu beklagen hatte und vier Mann, die bereits 90 Minuten in der Reserve gebrummt hatten, einsetzte, kam in Halbzeit zwei besser ins Spiel. Nachdem SCG-Akteur Daniel Pulice Cavalcante im Sechzehner von den Beinen geholt worden war, glich Sead Bektasevic Kajevic per Strafstoß aus (49.). „Bei diesen vielen Ausfällen war das eine Mega-Leistung von den Jungs“, lobte SCG-Coach Nima Khanbareh. Wie für Gäste-Kapitän Boras ging für ihn das Resultat in Ordnung. Erfreulich: Dank der Reparatur der Wasserpumpe funktioniert wieder die Bewässerung des Platzes. Doch wegen des trockenen Wetters staube es zuweilen trotzdem mächtig.

„Wir müssen wieder aus dem Formtief rauskommen“, fordert FTW-Trainer Daniel Pollner, nachdem er hatte feststellen müssen: „Es hat die Mannschaft gewonnen, die es sich einfacher gemacht hat, Tore zu schießen.“ Der zehnte Platz sei nicht das, was man sich vorgestellt habe. Tore: Abduelmelik Sari/Marius Quentin Ngankam Pangop, Elias Walter, Saefudin Oukouiss, Kevin Faro.

Gjergj Prebreza per Doppelpack und danach Ivan Rebic und der eingewechselte Amin Sabanovic schossen den klaren Dreier heraus. „Es war aber ein gutes Spiel meiner Mannschaft“, befand Kohlhecks Trainer Jakob Blech, der in Halbzeit zwei allerdings individuelle Fehler und Verletzungen zu beklagen hatte.

„Es war eine verdiente Niederlage, denn bei uns hat der letzte Wille gefehlt“, hielt Sonnenbergs Spielertrainer André Meudt fest. Beim Spiel der Chancen hätten weitaus mehr Tore fallen können, befand der Stürmer. Nach Nils Kaprals 1:0 drehten die Gäste durch Max Reinhardt und Dennis Esmaieli noch die Partie.

„Wir haben nichts zugelassen und der Gegner hatte keine klare Chance“, äußerte sich Gäste-Trainer Roberto D’Angelo sehr zufrieden. Okan Akyüz und Leopold Krey veredelten den starken Auftritt seiner Mannschaft.

Gleich neun Spieler aus dem Kreisoberliga-Kader fehlten den Gastgebern. „Wir haben es in der zweiten Halbzeit gut gemacht und zwei Riesen-Chancen gehabt“, sagte FSV-Coach Matthias Groß. „Leider haben wir uns nicht belohnt.“ Tore: Mika Leifermann (2), Eigentor.

„Die Jungs hatten richtig viel Spaß am Fußball und haben sich alle ihre Tore gut herausgespielt“, zeigte sich SKG-Spielertrainer Daniel Massfeller rundum zufrieden mit der Leistung. Eine Augenweide sei das Tor zum 6:1 von Yusuf Ürel gewesen, der den Ball per Chip aus 60 Metern über den Torwart ins Netz setzte. Die weitere Torschützen der einseitigen Partie: Ramazan Sakar (3), Marcus Weinhardt (2), Orkan Toksun, Eigentor/Duhan Cinbas zum 2:1.