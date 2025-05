KOL WI: SG Germania schreibt Platz zwei ab

Akim Arndt vom FV Delkenheim versucht, sich gegen Germania-Spieler Hüseyin Asil zu behaupten. Die Waldsträßer hatten am Ende das bessere Ende für sich. Foto: Jörg Halisch

Wiesbaden. Als gefühlte Niederlage erlebte der FC Naurod, Dritter der Wiesbadener Kreisoberliga, das Remis gegen die Spvgg. Sonnenberg. Denn die Elf vom Kellerskopf versäumte es, den Abstand zum spielfreien Zweiten FV Biebrich 02 II, der den Relegationsplatz belegt, zu verkürzen. Bei Meister SKG 23 verletzte sich Maxim Bujnov.

"Für uns geht es nur noch um den dritten Platz", sagte Germania-Trainer Stefan Kühne nach dem schwer erkämpften Dreier. Den belegt aktuell die Germania mit einem Zähler Vorsprung. Der Abstand zur U23 des FV Biebrich 02, aktueller Inhaber des Relegationsplatzes, sei schon zu groß, sagt der Coach angesichts fünf fehlender Zähler und einem Spiel weniger der 02er. Nach lange Zeit spannendem Match sorgte der zweifache Torschütze Gjergj Prebreza mit dem 4:2 (65.) für die Vorentscheidung. Weitere Tore: Ivan Rebic, Hüseyin Asil/Mika Leifermann (Foulelfmeter), Jan Schlauer, Ali Güsmus.

Die dezimierte Mannschaft der Hafenstädter spielte ohne einige Leistungsträger, welche die Reserve, die an die Tür zur Kreisliga A klopft, verstärkte. Als das Team um Coach Matthias Groß in der 23. Minute nach der Roten Karte gegen Filipe Lourenco Pina wegen Tätlichkeit in Unterzahl geriet, waren Hopfen und Malz endgültig verloren. "Wir waren klar feldüberlegen und das Ergebnis geht in der Höhe in Ordnung", resümierte das FTW-Trainer-Duo Daniel Pollner und René Kleemann. Tore: Enrico Mittelstädt (2), Mustafa Örüm (2), Abduelmelik Sari, Nils Leistner (Foulelfmeter), Fynn Christen.

Tag der offenen Tür beim vorzeitigen Titelträger. "Viel wichtiger als die Punkte ist uns, dass Maxim Bujnov möglichst schnell wieder gesund wird", sagte SKG-Trainer Amin Ahmed zum Mittelfeldstrategen, der mit Schulterverletzung ausgewechselt worden war (15.) und ins Krankenhaus musste. Garanten des Erfolgs waren Torwart Dennis Rothenbächer und Rechtsverteidiger Youssef Attalbi mit drei Assists. „Ein guter Kick“, befand Ahmed. Tore: Marcus Weinhardt (2), Orkan Toksun (2), Ramazan Sakar, Yunus Özkan/Leon Geißler (2), Kevin Wagner (2), Salim Bairi.

SVF-Michael Klinkhammer ärgerte sich über einen zweifelhaften Foulelfmeter, den 06er Leopold Krey in der 86. Minute verwandelte. Und über die aus seiner Sicht Schwalbe eines 06ers, auf die der junge Schiedsrichter hereingefallen sei. "Wir waren die bessere Mannschaft in einem zerfahrenen Spiel", befand Klinkhammer, dessen Jungs das 1:1 durch Amin Assadihajivand nach einem individuellen Fehler kassierten (36.). Marvin Funk (29.) und Paul Luis Faber (52.) hatten die Kicker von der Bodenwaage jeweils in Führung gebracht.