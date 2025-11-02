KOL-WI: SC Gräselberg macht 0:2 wett

WIESBADEn. Von einer gebrauchten Woche sprach Roberto D‘ Angelo, Trainer des Fußball-Kreisoberligisten FVgg. Kastel 06. Erst kam sein Team zu Hause gegen die Spvgg. Igstadt nicht über ein 0:0-Remis hinaus. Dann verlor es auch das Derby bei den 46ern. Die Igstädter wiederum ergatterten im Aufsteiger- und Kellerduell beim TuS Medenbach einen weiteren Zähler. Den Vogel schoss SG Germania mit einem rekordverdächtigen 12:0 gegen SV Hajduk ab. Am Sonntag (14.30 Uhr) steigt das Top-Duell SC Gräselberg (Remis beim FC Naurod) gegen den diesmal spielfreien FV Delkenheim.

Mit einem direkt verwandelten Eckball zum 3:2-Endstand erlöste Abduelmelik Sari den Tabellenführer. Zuvor hatte jeweils Teamkamerad Enrico Mittelstädt zum 1:1- und 2:2-Ausgleich nach Führung von Marocs Imad El Youssofi und einem Eigentor getroffen. „Wir waren durchgehend überlegen und haben verdient gegen einen kämpferisch starken FC Maroc gewonnen“, hielt FTW-Trainer Daniel Pollner zufrieden fest.

Mit nur zwei Einwechselspielern, inklusive Trainer Milan Pavlicic, der auch auf dem Spielberichtsbogen stand, hatten die Gäste gegen den Favoriten nicht den Hauch einer Chance. „Das war eine erwachsene Vorstellung und auch mit der Chancenauswertung war ich sehr zufrieden“, fand SG-Coach Stefan Kühne. Ivan Rebic (3), Necmi Gür (3), Hüseyin Asil (2), Korel Cal, Yazan Eskhita, Mohamed Adou und Gjergj Prebreza trafen.

Vor fast 200 Fans lieferten sich beide Mannschaften im Ländchesduell das erwartete Duell auf Augenhöhe. „Das Spiel geht ergebnistechnisch in Ordnung“, resümierte der zweifache Torschütze und TuS-Spielertrainer Manuel Ulm. Schiedsrichter Benjamin Rauschenberg bescheinigte er eine sehr gute Leitung. Weitere Tore: Sebastian Anna/Patrick Angelroth, Emil Meyer, Patrick Meier.

Von einer „super geschlossenen Teamleistung“, bei der Silas Harnisch mit vier Vorlagen und einem Tor herausgeragt habe, zeigte sich TuS-Trainer Eldin Avdija bei einem „hochverdienten Sieg“ hellauf begeistert. Weiter trafen: Fabio Palmer, Leonard Rohde, Salvo Ansani, Arda Horoz.

TSG Kastel 46 Derbysieger gegen die 06er

„Kompliment an die Mannschaft und den Schiedsrichter“, hielt TSG-Trainer Max Hellwig nach dem verregneten Ortsderby fest. 06-Trainer D‘ Angelo ärgerte sich über zwei individuelle Fehler vor den Gegentreffern, die erst in der Nachspielzeit fielen. Tore: Rachid Quara, Nabil Morchid/Rahfil Ahmad.

„Wir hatten mehrere Möglichkeiten, unsere Führung auszubauen“, sagte FCN-Coach Manfred Klug, der sich aber mit der „Art und Weise des Auftritts“, zufrieden zeigte. Sein Gegenüber Nima Khanbareh ärgerte sich über zwei individuelle Fehler, die zu den Gegentoren der guten Nauroder Mannschaft geführt hätten. Tore: Lio Erhard, Niklas Bierke/Michael Parker, Adnan Kizilgöz.

„Wir waren in einem emotionalen Spiel über 90 Minuten die bessere Mannschaft“, befand Sonnenbergs Coach Alexander Kopp. Werner Orf, Sportlicher Leiter der Gäste, meinte: „Es war ein zerfahrenes Spiel, bei dem es sich in der Nachspielzeit gerächt hat, dass wir unsere Chancen nicht gemacht haben.“ Tore: Sarkis Axel Bicakci, Ufuk Seyfi/Lars Könenberg.





