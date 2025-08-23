 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Nabil Morchid (hier am Ball und noch im Trikot der Wiesbadener Germania) geht jetzt wieder für seinen Jugend- und Herzensverein TSG Kastel 46 auf Torejagd.
Nabil Morchid (hier am Ball und noch im Trikot der Wiesbadener Germania) geht jetzt wieder für seinen Jugend- und Herzensverein TSG Kastel 46 auf Torejagd. – Foto: Axel Claasen/rscp-photo

KOL WI: Morchid-Brüder mit hohem Stellenwert

Nabil und Redouane Morchid bilden beim Kreisoberligisten Kastel 46 ein torgefährliches Duo

WIESBADEN. Von seiner Torgefährlichkeit und Treffsicherheit hat er noch kein bisschen eingebüßt. In Top-Form – und in einer solchen befindet sich der 31 Jahre alte Angreifer der TSG Kastel 46 auch aktuell – ist Nabil Morchid schwer zu stoppen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Auch in der noch sehr jungen Saison der Kreisoberliga Wiesbaden nicht. Zwei Spiele haben die – allerdings noch punktlosen – 46er erst absolviert: Und schon vier Tore hat der marokkanische Wirbelwind bereits geschossen. Nabil Morchid, der in der Offensive auch von seinem gut einem Jahr älteren Bruder Redouane (Nabil: „Wir werden oft für Zwillinge gehalten“) unterstützt wird, bezeichnet sich gar nicht, wie anzunehmen, als echten „Neuner“. „Mein Vorteil ist meine Schnelligkeit“, erzählt er vielmehr schmunzelnd.

Nabil Morchid mit eingebauter Torgarantie

Die Fußball-Vita des Stürmers mit eingebauter Torgarantie liest sich atemberaubend: Oft hat er annähernd so viele Tore geschossen wie er Einsätze stehen hat. Das erinnert irgendwie an den legendären „Bomber der Nation“, Gerd Müller. In der vergangenen Saison kam er bei 27 Einsätzen auf 24 „Buden“. In der Spielzeit 2022/23, damals in Diensten der SG Germania, traf er in 24 Spielen gar 25 Mal. Besonderes Highlight des „Knipsers“ dürfte aber die Runde 2015/16 sein, als er wiederum für die TSG Kastel auflief: 29 Tore und 22 Assists in 32 Partien.

Und warum spielt solch ein Spieler nicht höher als in der Kreisoberliga? „Ich habe erst in der E-Jugend mit dem Fußballspielen angefangen und dann bis in die Aktivenzeit bei der TSG Kastel gespielt“, sagt Nabil Morchid bescheiden. „Und“, erklärt der Routinier, der allerdings, wie auch sein Bruder schon Gruppenliga-Erfahrung aufweist, auf etwaige Offerten angesprochen, „tatsächlich einige Angebote vorliegen“. Aber Folgendes bedeutet ihm eben viel mehr: „Hier in Kastel kenne ich viele Leute und habe immer noch viele Freunde von früher“, betont er.

Seine Einstellung bestätigt sein Trainer Max Hellwig, der die 46er zusammen mit Cemal Sürmeli anleitet: „Die TSG ist für Nabil eine Herzensangelegenheit“, wohl wissend, dass er anderswo gewiss ein paar Euro mehr verdienen könnte. Nabil Morchid beschreibt Hellwig als „gereifte, ruhige Persönlichkeit, die auch neben dem Platz ganz wertvoll für die Mannschaft ist“. Dafür sei sein Bruder der lebhaftere Part. Aber beide ergänzten sich gut im Angriff, wie auch die Anzahl der geschossenen Tore der 46er immer wieder zeigt. Hinten in der Abwehr könnte es allerdings etwas besser laufen, denn: „Besser abschneiden als Platz zwölf der Vorsaison“, lautet das Saisonziel, von Hellwig formuliert. „Wir hatten viele Abgänge“, sagt Morchid. „Und müssen die Jugendlichen integrieren“, erläutert sein Coach.

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46
15:00live

Nun sollten die ersten Punkte aufs 46er-Konto beim Spiel bei der Spvgg. Sonnenberg (Sonntag, 15 Uhr) eintrudeln. „Auch wenn Sonnenberg klarer Favorit ist.“ Aber Hellwig betont wiederum: „Wir wollen es Sonnenberg so schwer wie möglich machen und die Punkte mitnehmen.“ Natürlich auch mit freundlicher Unterstützung der Morchid-Brüder.

