KOL WI: Morchid-Brüder mit hohem Stellenwert

WIESBADEN. Von seiner Torgefährlichkeit und Treffsicherheit hat er noch kein bisschen eingebüßt. In Top-Form – und in einer solchen befindet sich der 31 Jahre alte Angreifer der TSG Kastel 46 auch aktuell – ist Nabil Morchid schwer zu stoppen.

Auch in der noch sehr jungen Saison der Kreisoberliga Wiesbaden nicht. Zwei Spiele haben die – allerdings noch punktlosen – 46er erst absolviert: Und schon vier Tore hat der marokkanische Wirbelwind bereits geschossen. Nabil Morchid, der in der Offensive auch von seinem gut einem Jahr älteren Bruder Redouane (Nabil: „Wir werden oft für Zwillinge gehalten“) unterstützt wird, bezeichnet sich gar nicht, wie anzunehmen, als echten „Neuner“. „Mein Vorteil ist meine Schnelligkeit“, erzählt er vielmehr schmunzelnd.

Die Fußball-Vita des Stürmers mit eingebauter Torgarantie liest sich atemberaubend: Oft hat er annähernd so viele Tore geschossen wie er Einsätze stehen hat. Das erinnert irgendwie an den legendären „Bomber der Nation“, Gerd Müller. In der vergangenen Saison kam er bei 27 Einsätzen auf 24 „Buden“. In der Spielzeit 2022/23, damals in Diensten der SG Germania, traf er in 24 Spielen gar 25 Mal. Besonderes Highlight des „Knipsers“ dürfte aber die Runde 2015/16 sein, als er wiederum für die TSG Kastel auflief: 29 Tore und 22 Assists in 32 Partien.

Und warum spielt solch ein Spieler nicht höher als in der Kreisoberliga? „Ich habe erst in der E-Jugend mit dem Fußballspielen angefangen und dann bis in die Aktivenzeit bei der TSG Kastel gespielt“, sagt Nabil Morchid bescheiden. „Und“, erklärt der Routinier, der allerdings, wie auch sein Bruder schon Gruppenliga-Erfahrung aufweist, auf etwaige Offerten angesprochen, „tatsächlich einige Angebote vorliegen“. Aber Folgendes bedeutet ihm eben viel mehr: „Hier in Kastel kenne ich viele Leute und habe immer noch viele Freunde von früher“, betont er.

Seine Einstellung bestätigt sein Trainer Max Hellwig, der die 46er zusammen mit Cemal Sürmeli anleitet: „Die TSG ist für Nabil eine Herzensangelegenheit“, wohl wissend, dass er anderswo gewiss ein paar Euro mehr verdienen könnte. Nabil Morchid beschreibt Hellwig als „gereifte, ruhige Persönlichkeit, die auch neben dem Platz ganz wertvoll für die Mannschaft ist“. Dafür sei sein Bruder der lebhaftere Part. Aber beide ergänzten sich gut im Angriff, wie auch die Anzahl der geschossenen Tore der 46er immer wieder zeigt. Hinten in der Abwehr könnte es allerdings etwas besser laufen, denn: „Besser abschneiden als Platz zwölf der Vorsaison“, lautet das Saisonziel, von Hellwig formuliert. „Wir hatten viele Abgänge“, sagt Morchid. „Und müssen die Jugendlichen integrieren“, erläutert sein Coach.