KOL WI: Meso-Nassau nach 0:1 in Überzahl zum Remis 2:2 im Kreisoberligaduell gegen Spvgg. Sonnenberg +++ FV Delkenheim biegt Partie in Schlussminuten um +++ Spielertrainer Marko Kopilas startet bei Hajduk als Torwart. von Martin Gebhard · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Bekannt für spektakuläre Einlagen: Aleksandr Karapetyan, der mit dem SC Meso-Nassau gegen die Spvgg. Sonnenberg 2:2 spielte. Foto: Agentur NOA - Johannes Lay – Foto: Agentur NOA - Johannes Lay

Wiesbaden. Aufsteiger Türkischer SV II ist in der Fußball-Kreisoberliga Wiesbaden gleich mit einem Last-Minute-Sieg gegen FSV Schierstein 08 gestartet. Der TuS Medenbach bestätigte seinen Startsieg, während sich Meso-Nassau und die Spvgg. Sonnenberg 2:2 trennten.

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SC Meso-Nassau – Spvgg. Sonnenberg 2:2 (0:1). – „Von unserer Seite her war es kein gutes Spiel“, räumte SC-Trainer Markus Bozan ein. Dass er fünf Ausfälle zu verkraften hatte, ließ er nicht als Entschuldigung gelten. Er lobte aber die Moral seines Teams, das nach der Ampelkarte von Sonnenbergs Aleksandar Vukovic (45.+3) die Unterzahl des Gegners zu nutzen wusste und sich wenigstens mit einem Zähler belohnte. „Es ist ein gerechtes Ergebnis“, sagte der Coach, der die gute Leistung des Sonnenberger Torhüters Benjamin Wagner heraushob. Tore: Aleksandr Karapetyan, Maximilian Haddo/Nils Kapral, Jascha Pastaa.

Türkischer SV II – FSV Schierstein 08 4:3 (3:2). – „Wir sind schwer reingekommen, waren dann aber dominant und hätten höher führen müssen“, sagte TSV-Trainer Günay Bektas, der auch von einem super Spiel gegen gute Schiersteiner sprach. Die Schlussminuten waren dramatisch: Erst verwandelte 08-Kapitän Riccardo Guarino einen Foulelfmeter zum 3:3-Ausgleich. Dann, vom Anstoß weg und Eroberung eines zweiten Balls, traf Dreifach-Torschütze Mohamed Boutakhrit ins lange Eck zum Siegtreffer. „Wir müssen noch in der Fitness zulegen, aber ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, befand 08-Coch Eric Eggert. Weitere Tore: Ivan Raspaglia/Jan Beuscher.

FV Delkenheim – SV Frauenstein 4:3 (1:1). – FVD-Spielertrainer Karim El Bakkaoui mit einem Traumtor in den Winkel und Raffael Grigoryan in der Nachspielzeit drehten die Partie zugunsten des SVE. Die Ampelkarte von Nicklas Feidt in der Schlussphase war da verkraftbar. „Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz“, sagte El Bakkaoui, der auch die gute Verteidigung der Gäste lobte. Weitere Tore: Tom Nguyen, Kouami Dalmeida/Philipp Maurer (2), Clinton Asante.

TuS Medenbach – TuS Nordenstadt 3:0 (2:0). – „Unser Prunkstück war die Abwehr mit Anton Roth, Jan Kettner, Tim Philipps und Constantin Mork sowie Torwart Patrick Köhler gegen einen unangenehm zu bespielenden Gegner“, lobte Medenbachs Spielertrainer Manuel Ulm, der sich auch in die Torschützenliste eintrug. Durch die Gelb-Rote Karte von Yusuf Adou waren die Gäste in Unterzahl geraten (55.). „Der Sieg war in der Höhe verdient“, sagte der Stürmer zum Ländchesderby vor 220 Fans. Weiter trafen: Alvin Mehra, Dennis Deider.

SV Niedernhausen – TSG Kastel 46 4:1 (2:1). – „Es war eine klare Sache und ein verdienter Sieg“, freute sich Niedernhausens Sportlicher Leiter Stephan Mohr auch über ein faires Spiel bei großer Hitze im Autal. Nach dem 2:1- Anschlusstreffer von Liebson Sohou (36.) sei man aber nicht weiter in Bedrängnis gekommen. Torschützen: Justin Reil (2), Marcus Plein, Sulayman Jallow/Liebson Sohou.

FC Naurod – SV Hajduk 2:1 (0:0). – „In der ersten Halbzeit haben wir uns schwergetan“, räumte FCN-Coach Manfred Klug ein. Hajduk, dessen prominenter neuer Spielertrainer Marko Kopilas aufgrund von Torwartproblemen im Kasten stand, habe es gut gemacht, lobte Klug. „In der zweiten Halbzeit konnten wir mehr Druck machen – allerdings hatten die Gäste noch einen Pfostenschuss“, sagte der Coach, der froh war, den Dreier eingefahren zu haben. Tore: Simon Olsson (2)/Gojo Kolak.





