KOL-Wi: Germania empfängt FTW zum Gipfeltreffen Das Titelrennen in der Kreisoberliga Wiesbaden steuert auf seinen Höhepunkt zu +++ Im direkten Duell zwischen Germania Wiesbaden und den Freien Turnern könnte bereits eine Vorentscheidung fallen. von Luca Palmer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Im Rennen um die Meiserschaft erwartet die Germania die Freien Turner Wiesbaden – Foto: Jörg Halisch

Wiesbaden. Die Kreisoberliga Wiesbaden steuert auf ein echtes Finale im Aufstiegskampf zu. Wenn am Sonntag die SG Germania Wiesbaden den Tabellenführer Freie Turner Wiesbaden empfängt, steht weit mehr als nur ein gewöhnliches Spitzenspiel auf dem Programm. Zwei Spieltage vor Saisonende ist die Meisterschaft plötzlich wieder völlig offen. Noch vor einer Woche schien die Ausgangslage klar: Die Freien Turner hatten sich mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze eine komfortable Position erarbeitet. Doch das überraschende 1:1 gegen den SV Frauenstein hat den Titelkampf neu entfacht. Nun trennen beide Teams nur noch zwei Punkte und nach dem direkten Duell wartet auf beide Mannschaften ein auf dem Papier machbares Restprogramm. Damit könnte dieses Spitzenspiel bereits zur Vorentscheidung im Rennen um Meisterschaft und Aufstieg werden.

„Wir haben immer daran geglaubt und auch gehofft, dass der Tag nochmal kommt, dass die Freien Turner auch nochmal patzen werden“, sagt Germania-Coach Stefan Kühne. Trotz der neuen Ausgangslage sieht er den größeren Druck jedoch beim Gegner: „Ich denke, dass die Freien Turner mehr zu verlieren haben als wir, da wir seit Wochen eher mit dem zweiten Platz geplant haben. Deshalb können wir auch in diesem Spiel nur gewinnen.“ Ganz anders bewertet FTW-Trainer Daniel Pollner die Situation seines Teams. Trotz der Tabellenführung sieht auch er seine Mannschaft keineswegs unter Druck. „Man muss sehen, wo der Verein herkommt. In der Vorsaison sind wir im Mittelfeld gelandet, deshalb denke ich nicht, dass wir etwas zu verlieren haben.“

Top-Vorbereitung auf beiden Seiten Beide Trainer berichteten von einer intensiven und konzentrierten Trainingswoche vor dem Gipfeltreffen. „In der Trainingswoche war eine super Qualität drin und wir als Trainerteam mussten kaum unterbrechen, da die Intensität in den Übungen durchgängig hoch war“, erklärt Kühne. Pollner sprach ebenfalls von einer gelungenen Vorbereitung: „Es war eine super Trainingswoche mit einem guten Mix aus Anspannung und Vorfreude auf dieses Spitzenspiel.“ Personell gehen beide Mannschaften nahezu in Bestbesetzung in das Topspiel. Bei der Germania sind sämtliche wichtigen Stammkräfte an Bord. Die Freien Turner müssen lediglich weiterhin auf Abdulmelik Sari verzichten, der bereits seit zwei Wochen wegen einer Muskelverletzung ausfällt.

Die beiden Trainer, Stefan Kühne (links) und Daniel Pollner (rechts), erwarten ein intensives Spitzenspiel. – Foto: Jörg Halisch/RSCP Photo