 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Umkämpftes Hartplatz-Duell: Michael Parker vom SC Gräselberg im Zweikampf mit Abdullah Kasilmis von der siegreichen Freien Turnerschaft. Foto: Frank Heinen
Umkämpftes Hartplatz-Duell: Michael Parker vom SC Gräselberg im Zweikampf mit Abdullah Kasilmis von der siegreichen Freien Turnerschaft. Foto: Frank Heinen

KOL-WI: Freie Turnerschaft fliegt nach oben

Die Freien bilden mit SV Frauenstein und Germania Führungstrio +++ Schierstein 08 überrascht mit letztem Aufgebot

Verlinkte Inhalte

KOL Wiesbaden
Kastel 06
Nordenstadt
Frauenstein
Kastel 46

WIESBADEN. Optimale Woche für Kreisoberligist Freie Turnerschaft: Dem 4:1 über den TuS Nordenstadt (Tore: Mats Kettelhöhn, Abdullah Kasilmis, Siyar Dogan und Noel Braun) folgte ein 1:0-Erfolg beim SC Gräselberg., der nun den SV Frauenstein empfängt (So., 14.30 Uhr, im Livestream des Wiesbadener Kurier). SV Frauenstein, Freie Turnerschaft und SG Germania - drei 21-Punkte-Teams führen das Feld nun an, dahinter der starke FV Delkenheim. Apropos Germania: das 4:2 bei Kastel 46 brachte Ivan Rebic per Viererpack im Alleingang nach Hause. Auch Delkenheims Mika Leifermann netzte vierfach, während Schierstein 08 mit dem letzten Aufgebot einen Punkt bei der Spvgg. Sonnenberg holte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Heute, 14:30 Uhr
SC Gräselberg
SC GräselbergGräselberg
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden
0
1
Abpfiff

In einer kampfbetonten, aber fairen Partie gelang FTW-Mittelfeldspieler Nils Leistner nach schöner Vorarbeit von Außenverteidiger Siyar Dogan vor rund 80 Fans das Goldene Tor (48.). Zuvor hatte SCG-Kapitän Michael Parker einen Foulelfmeter – FTW-Kapitän Timur Tischer hatte SCG-Linksaußen Skander Ullah von den Beinen geholt – übers Tor geschossen. „Die Niederlage ist absolut ärgerlich, denn wir waren vom Kampf her überlegen“, befand SCG-Trainer Nima Khanbareh. Sein Gegenüber René Kleemann resümierte: „Wir haben gegen ein Spitzenteam geackert und nicht unverdient gewonnen.“

Heute, 15:00 Uhr
FC Maroc Wiesbaden
FC Maroc WiesbadenMaroc Wiesb.
Kasteler Fußball-Vereinigung 06
Kasteler Fußball-Vereinigung 06Kastel 06
2
3
Abpfiff

„Eine unglückliche Niederlage, bei der wir zwei Mal gepennt hatten“, musste Marocs Spielertrainer Yahya El Fachtali Sabbat zu Protokoll geben. Torschützen: Ayman El Yazidi, Deniz Atalay/Zekaryas Endale, Rahfil Ahmad, Tobias Boss.

Viererpacks von Ivan Rebic und Mika Leifermann

Heute, 15:00 Uhr
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi.
2
4
Abpfiff

„Wir waren heute nicht gut drauf“, räumte Max Hellwig, der mit Cemal Sürmeli das Trainergespann bildet, unumwunden ein. „Die Gäste waren besser und deshalb ein verdienter Sieger.“ Für die TSG trafen Joel Roesler und Filippo Aiello. Bei den Gästen ragte der vierfache Torschütze Ivan Rebic heraus.

Heute, 15:00 Uhr
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim
SV Hajduk Wiesbaden
SV Hajduk WiesbadenSV Hajduk Wi
8
2
Abpfiff

FVD-Spielertrainer Pascal Bender, der erkältet diesmal 85 Minuten von außen coachte, zeigte sich begeistert von seiner Truppe: „Von allen eine gute Leistung!“ Besonders freute er sich über seinen Spieler Renato Pereira, der nicht nur einmal traf, sondern auch zahlreiche Vorlagen gab. Aber auch den vierfachen Torschützen Mika Leifermann hob der Coach heraus. Weitere FVD-Treffer: Akim Arndt, Tobias Beck, Kerem Anadolu. Für Hajduk trafen Hatim El Khlifi Ayad und Nikola Belanovic.

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod
Spvgg Igstadt
Spvgg IgstadtIgstadt
3
0
Abpfiff
+Video

Mit drei Alu-Treffern habe Aufsteiger Igstadt viel Pech gehabt, gab FCN-Trainer Manfred Klug zu. „Aber insgesamt waren wir die bessere Mannschaft mit viel Ballbesitz und weiteren großen Chancen“, resümierte er insgesamt zufrieden. Tore: Moritz Liebschner, Lio Erhard und Luis Klaus.

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08
1
1
Abpfiff

„Unser Matchplan ist voll aufgegangen“, zeigte sich Schiersteins Übungsleiter Matthias Groß stolz und zufrieden mit seinem dezimierten Kader. Denn nur elf Spieler plus ihm auf der Auswechselbank konnte er notieren. „Das ist wirklich bemerkenswert“, starhlte er. Und freute sich besonders über den von seinem Keeper Lennart Hirsch gehaltenen Elfmeter, mit dem Jascha Pastaa gescheitert war. Torschützen: Koray Asil/Lukas Köthe.



Aufrufe: 05.10.2025, 21:11 Uhr
Martin GebhardAutor