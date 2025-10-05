KOL-WI: Freie Turnerschaft fliegt nach oben

WIESBADEN. Optimale Woche für Kreisoberligist Freie Turnerschaft: Dem 4:1 über den TuS Nordenstadt (Tore: Mats Kettelhöhn, Abdullah Kasilmis, Siyar Dogan und Noel Braun) folgte ein 1:0-Erfolg beim SC Gräselberg., der nun den SV Frauenstein empfängt (So., 14.30 Uhr, im Livestream des Wiesbadener Kurier). SV Frauenstein, Freie Turnerschaft und SG Germania - drei 21-Punkte-Teams führen das Feld nun an, dahinter der starke FV Delkenheim. Apropos Germania: das 4:2 bei Kastel 46 brachte Ivan Rebic per Viererpack im Alleingang nach Hause. Auch Delkenheims Mika Leifermann netzte vierfach, während Schierstein 08 mit dem letzten Aufgebot einen Punkt bei der Spvgg. Sonnenberg holte.

In einer kampfbetonten, aber fairen Partie gelang FTW-Mittelfeldspieler Nils Leistner nach schöner Vorarbeit von Außenverteidiger Siyar Dogan vor rund 80 Fans das Goldene Tor (48.). Zuvor hatte SCG-Kapitän Michael Parker einen Foulelfmeter – FTW-Kapitän Timur Tischer hatte SCG-Linksaußen Skander Ullah von den Beinen geholt – übers Tor geschossen. „Die Niederlage ist absolut ärgerlich, denn wir waren vom Kampf her überlegen“, befand SCG-Trainer Nima Khanbareh. Sein Gegenüber René Kleemann resümierte: „Wir haben gegen ein Spitzenteam geackert und nicht unverdient gewonnen.“

„Eine unglückliche Niederlage, bei der wir zwei Mal gepennt hatten“, musste Marocs Spielertrainer Yahya El Fachtali Sabbat zu Protokoll geben. Torschützen: Ayman El Yazidi, Deniz Atalay/Zekaryas Endale, Rahfil Ahmad, Tobias Boss.

Viererpacks von Ivan Rebic und Mika Leifermann

„Wir waren heute nicht gut drauf“, räumte Max Hellwig, der mit Cemal Sürmeli das Trainergespann bildet, unumwunden ein. „Die Gäste waren besser und deshalb ein verdienter Sieger.“ Für die TSG trafen Joel Roesler und Filippo Aiello. Bei den Gästen ragte der vierfache Torschütze Ivan Rebic heraus.

FVD-Spielertrainer Pascal Bender, der erkältet diesmal 85 Minuten von außen coachte, zeigte sich begeistert von seiner Truppe: „Von allen eine gute Leistung!“ Besonders freute er sich über seinen Spieler Renato Pereira, der nicht nur einmal traf, sondern auch zahlreiche Vorlagen gab. Aber auch den vierfachen Torschützen Mika Leifermann hob der Coach heraus. Weitere FVD-Treffer: Akim Arndt, Tobias Beck, Kerem Anadolu. Für Hajduk trafen Hatim El Khlifi Ayad und Nikola Belanovic.

Mit drei Alu-Treffern habe Aufsteiger Igstadt viel Pech gehabt, gab FCN-Trainer Manfred Klug zu. „Aber insgesamt waren wir die bessere Mannschaft mit viel Ballbesitz und weiteren großen Chancen“, resümierte er insgesamt zufrieden. Tore: Moritz Liebschner, Lio Erhard und Luis Klaus.

„Unser Matchplan ist voll aufgegangen“, zeigte sich Schiersteins Übungsleiter Matthias Groß stolz und zufrieden mit seinem dezimierten Kader. Denn nur elf Spieler plus ihm auf der Auswechselbank konnte er notieren. „Das ist wirklich bemerkenswert“, starhlte er. Und freute sich besonders über den von seinem Keeper Lennart Hirsch gehaltenen Elfmeter, mit dem Jascha Pastaa gescheitert war. Torschützen: Koray Asil/Lukas Köthe.





