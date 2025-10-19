Die Freien Turner durften in Frauenstein jubeln und sind nun Tabellenführer der Kreisoberliga. – Foto: Willi Roth

KOL WI: Freie Turnerschaft auf dem Thron FTW-Ensemble nach Triumph beim SV Frauenstein Tabellenführer +++ Tormaschine des FV Delkenheim wie geölt +++ Medenbach trotz Germania 0:0 ab

Wiesbaden. Platzwechsel an der Spitze der Kreisoberliga Wiesbaden: Dank des Dreiers beim SV Frauenstein zog die Freie Turnerschaft an der SG Germania, die über ein Remis bei Aufsteiger TuS Medenbach nicht hinauskam, vorbei. Unterdessen brummt die Tormaschine des Verfolgers FV Delkenheim unaufhörlich weiter.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Lennart Hirsch, Torhüter der Gäste, konnte sich mehrmals auszeichnen, ehe Delkenheim traf. Und wie: Der FVD spielte pausenlos aufs Tor der 08er – nur belohnte er sich nun fast regelmäßig. Die Treffer vor rund 120 Fans setzten: Renato Pereira Henriques (3), Pascal Bender (2), Tobias Beck, Jonas Richter, Paul Luis Faber. Hinzu kamen noch Alu-Treffer von Bender und Dennis Sänger. „Ich bin absolut zufrieden – immerhin fehlte uns heute Mika Leifermann“, sagte Spielertrainer Bender. „Wir haben immer noch einen gewissen Verletztenstand“, sagte Gäste-Coach Matthias Groß, der weiter Hoffnung schöpft, dass sich sein „Lazarett“ weiter lichtet.

Der Gast lag durch drei Tore von Adnan Kizilgöz und einem von Leon Geißler bereits 4:0 vorne, ehe Youness Oumoussa auf 2:4 verkürzte. Den Schlusspunkt für den Favoriten setzte Daniel Pulice Cavalcante. „Das Ergebnis ist etwas zu hoch und die Jungs waren zu lieb vorm Tor“, sagte FCM-Trainer Yaha El Fachtali Sabbat.

Nach einer Notbremse von Routinier Polat Yolver, die eine Rote Karte zu Folge hatte, mussten die Gastgeber fast die gesamte Partie in Unterzahl spielen. Den Freistoß für die „Freien“ verwandelte Timo Tischer, der noch ein weiteres Mal per Foulelfmeter traf. Ebenfalls zwei Mal erfolgreich war Abdullah Kasilmis. Für die Frauensteiner glich Lars Könenberg aus. „Das hat natürlich den Matchplan der Frauensteiner verändert“, sagte FTW-Trainer Daniel Pollner. „In der zweiten Halbzeit haben wir viel Druck gemacht“, sah Pollner sein Team stark am Drücker.

„Unser Herz schlägt noch – wir leben noch“, sprach TuS-Trainer Manuel Ulm von einem glücklichen, aber verdienten Remis gegen den Favoriten. „Wir bekommen den Ball einfach nicht ins Tor“, beklagte SG-Vorsitzender Vassily Anagnostakis zusätzlich eine aus seiner Sicht falsche Entscheidung des Referees. So fiel das Tor von Ivan Rebic kurz vor Schluss einer Abseitsentscheidung zum Opfer.

„Die Jungs hatten richtig Bock, sodass wir noch höher hätten gewinnen können“, zeigte sich Nordenstadts Trainer Eldin Avdija sehr zufrieden. Tore: Leonard Rohde (2), Salvo Ansani (2), Silas Harnisch, Hector Luilli Lasso Camilo/Ivan Boras (2).

„Aufrgund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen“, resümierte TSG-Trainer Max Hellwig. „Wir hätten schon 3:0 führen müssen“, befand Igstadts Coach Tobias Neumann, der auf seine leidenschaftlich auftretenden Jungs aber nichts kommen ließ. „Irgendwann bekommen wir das Spielglück auf unsere Seite“, gibt sich Neumann kämpferisch. Tore: Nabil Morchid (2), Daniel Hock/Luis Miguel Gros (zwei Foulelfmeter).